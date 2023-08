Väčšina kandidátov súperiacich o nomináciu Republikánskej strany do budúcoročných prezidentských volieb v USA by podporila amerického exprezidenta Donalda Trumpa i v prípade, že by ho usvedčili z trestných činov. Sám Trump sa na debate nezúčastnil.

Trump namiesto účasti na debate poskytol rozhovor bývalému moderátorovi televíznej stanice Fox News Tuckerovi Carlsonovi. Rozhovor bol na sociálnej sieti X zverejnený krátko pred začiatkom debaty ostatných kandidátov. Trump počas rozhovoru uviedol, že pred ostatnými republikánskymi kandidátmi má taký veľký náskok, že preňho nemá zmysel sa na debate zúčastňovať.

Kandidáti republikánskej strany, medzi ktorými boli Mike Pence, Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Nikki Haleyová, Tim Scott, Asa Hutchinson, Chris Christie a Doug Burgum, hovorili o problematike interrupcií, imigrácie, pouličnom násilí, klimatickej kríze či ekonomike. AFP dodáva, že pozornosť sa počas prvej polovice debaty sústredila najmä na Trumpa, hoci v televíznom štúdiu nebol prítomný.

Na otázku, či by kandidáti podporili Trumpovu kandidatúru i v prípade, že by bol usvedčený z trestných činov, odpovedali, okrem arkansaského exguvernéra Hutchinsona a bývalého guvernéra New Jersey Christieho, všetci kladne.

V druhej polovici debaty sa pozornosť sústredila na 38-ročného podnikateľa Viveka Ramaswamyho. Bývalý viceprezident USA Mike Pence, ktorý sa označil za „najlepšie pripraveného kandidáta na prezidentský úrad“, sa však dostal s Ramaswamym do sporu a označil ho za nováčika.

Agentúra AFP pripomína, že kandidátov na amerického prezidenta musí zvoliť členská základňa strany.