Americký minister obchodu Howard Lutnick obhajuje plán vlády Donalda Trumpa vstupovať do spoločností, s ktorými obchoduje štát. Ministerstvo obrany diskutuje o možnosti, aby vláda získala podiel aj v zbrojárskych koncernoch. Poukázal na Lockheed Martin, ktorý podľa neho generuje 97 percent tržieb zo štátnych zákaziek a de facto funguje ako súčasť vlády.
Kroky prichádzajú po tom, čo Trump oznámil zámer investovať do zdravých amerických firiem. Kritici varujú, že takýto postup by umožnil Washingtonu zasahovať do strategických rozhodnutí podnikov a mohol by mať dosah na spotrebiteľov.
Donald Trump sa v prospech vstupu do firiem vyslovil len pár dní po tom, ako vláda získala desaťpercentný podiel vo výrobcovi čipov Intel. Skôr už súhlasil s prevzatím U. S. Steel japonskou Nippon Steel, avšak pod podmienkou, že vláda získala „zlatú akciu“ s právom zasahovať do rozhodnutí spoločnosti.