Administratíva Donalda Trumpa uvalila sankcie na ďalších štyroch sudcov a prokurátorov Medzinárodného trestného súdu (ICC). Ide o Kimberly Prostovú z Kanady, Nicolasa Guilloua z Francúzska, Nazhat Shameem Khan z Fidži a Mame Mandiaye Nianga zo Senegalu.
Minister zahraničných vecí Marco Rubio ich obvinil zo snahy vyšetrovať alebo súdiť občanov USA a Izraela bez súhlasu týchto krajín. Označil ICC za hrozbu pre národnú bezpečnosť a nástroj právnej vojny proti Washingtonu a jeho spojencom.
Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku v USA a zákaz obchodných vzťahov s americkými firmami a občanmi. O zákaze vstupu na územie USA zatiaľ rozhodnutie nepadlo.
Podobné opatrenia Washington prijal už v júni voči štyrom iným sudcom ICC. Cestu k nim otvoril prezident Donald Trump vo februári, keď podpísal výkonné nariadenie proti súdu.
Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu vznikol v roku 2002. Stíha genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Členmi sú všetky krajiny EÚ, no USA, Izrael ani Rusko sa k Rímskemu štatútu nepripojili, a keďže nie sú členmi, jeho jurisdikcia sa na nich automaticky nevzťahuje.