Americký prezident Donald Trump a jeho „obchodní experti“ vychádzajú z predpokladu, že vzájomné clá dostali Čínu do oveľa nevýhodnejšej situácie. „Vyvážame len pätinu toho, čo oni posielajú nám. To znamená, že Čína túto partičku prakticky prehrala,“ citovali Financial Times amerického ministra financií Scotta Bessenta.

Uznávaný ekonóm Adam Posen ale upozornil na niekoľko dôležitých faktov, ktoré D. Trump a S. Bessent, možno zámerne, ignorujú. Podľa neho sú vyššie úrovne čínskeho exportu skôr výhodou než slabinou. Spojené štáty totiž nenakupujú čínske výrobky len tak z dobrej vôle. Robia to pre svojich občanov, ktorí po tomto tovare naozaj túžia a chcú ho mať doma. Ak čínske produkty výrazne zdražejú alebo z amerických obchodov zmiznú úplne, s dlhým nosom zo situácie odídu práve americkí spotrebitelia.

Spor týkajúci sa výroby iPhonov dokazuje, že D. Trump musel nepriamo priznať niečo, čo doteraz vždy popieral — že clá platia dovozcovia, nie vývozcovia. Vyše polovicu predajov smartfónov v USA tvoria práve zariadenia od Applu. Až 80 percent iPhonov pochádza z Číny. Ak ich cena pre clá dvojnásobne vzrastie, Američanom sa to zaiste nebude páčiť a svoju nespokojnosť dajú prezidentovi jasne najavo. „Deň oslobodenia“ predsa nemal znamenať ich oslobodenie od milovaných „jabĺčok“.

V stávke pritom nie sú iba telefóny. D. Trump by sa mal modliť, aby toto leto nebolo až také horúce, keďže z globálneho hľadiska sa až približne 80 percent klimatizácií vyrába v Číne. Rovnako tri štvrtiny Amerikou dovážaných elektrických ventilátorov. Kritické budú i Vianoce, pretože z Číny pochádza až 75 percent importovaných bábik a bicyklov. Aj pilier amerického letectva – stíhačka F-35 – potrebuje komponenty obsahujúce kovy vzácnych zemín, ktoré Spojené štáty opäť raz získavajú od svojho obchodného rivala.

Dokážu USA všetky tieto produkty vyrobiť doma? Teoreticky áno, no vybudovanie nových závodov bude chvíľu trvať. Výsledné produkty budú navyše musieť byť drahšie. Keďže D. Trump neznáša negatívne titulky, bude sa im chcieť vyhnúť. Namiesto trápenia s nedostatkom tovaru sa pravdepodobne rozhodne situáciu vyriešiť rozšírením zoznamu tovarov, ktoré budú od ciel oslobodené. Čína si tak môže dovoliť colnú vojnu naťahovať. Ak sa však rozhodne pritvrdiť, má v rukách oveľa lepšie karty než USA.