Vláda Spojených štátov opätovne posudzuje predchádzajúce pravidelné vládne hodnotiace správy o stave klímy v USA (National Climate Assessment – NCA). Pravdepodobne sa snaží oslabiť vedecký konsenzus o globálnom otepľovaní spôsobenom človekom.
Vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako boli zrušené niektoré zistenia známe ako Endangerment Finding, ktoré tvoria právny základ pre mnohé opatrenia obmedzujúce emisie skleníkových plynov. Klimatické správy NCA - prvá bola zverejnená v roku 2000 - sa dlho považovali za základný kameň chápania klimatológie zo strany vlády USA: spájali príspevky federálnych agentúr a stoviek externých odborníkov.
Predchádzajúce vydania dôrazne varovali pred rastúcimi rizikami pre americkú ekonomiku, infraštruktúru a verejné zdravie, pokiaľ sa neznížia emisie skleníkových plynov. V apríli však vláda rozhodla o prepustení stoviek vedcov pracujúcich na šiestom vydaní NCA.
Podľa zákona o skúmaní globálnych zmien z roku 1990 je pritom kabinet povinný predložiť hodnotenie klímy Kongresu a prezidentovi.
Ministerstvo energetiky v júli zverejnilo štúdiu, ktorú napísali odporcovia klimatických zmien. Spochybňovala teplotné rekordy a stupňujúce sa extrémne počasie. Podľa niekoľkých odborníkov tiež nesprávne interpretovala prácu citovaných klimatológov a naznačovala, že rastúca koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére by mohla byť pre poľnohospodárstvo v konečnom dôsledku prospešná.