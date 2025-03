Posilnenie postavenia žien na trhu práce je kľúčom k budúcemu hospodárskemu rastu USA. V komentári pre denník Financial Times to uviedla Sheryl Sandbergová, bývalá prevádzková riaditeľka spoločnosti Meta a zakladateľka organizácie LeanIn.Org, ktorá sa zameriava na podporu kariérneho rastu žien. Ženy získavajú 59 percent vysokoškolských titulov, ale tvoria len 11 percent šéfov najväčších spoločností z rebríčka Fortune 500. Podľa Sandbergovej to nemožno vysvetliť nedostatkom ambícií.

Sandbergová poukazuje na Japonsko, kde nízka účasť žien na pracovnej sile prispela k desaťročiam hospodárskej stagnácie. Program „womenomics“, ktorý mal túto situáciu zmeniť, síce zvýšil zamestnanosť žien, ale väčšina žien zostáva na dočasných alebo horšie platených pozíciách. To vedie k výrazným rozdielom v príjmoch. „Dosahuje závratných 32 percent,“ píše Sandbergová.

„Spojené štáty čelia podobným tlakom, ktoré by mohli viesť k stagnácii. Predpokladá sa, že rast populácie sa v roku 2038 spomalí na 0,25 percenta. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch sa zníži prisťahovalectvo. A ženy sú stále nedostatočne zastúpené medzi pracujúcimi na všetkých úrovniach, v každej vekovej skupine a takmer v každom odvetví,“ upozorňuje manažérka.

Podiel amerických žien na pracovnej sile je 57 percent v porovnaní so 68 percentami mužov. Tento rozdiel pretrváva vo všetkých vekových skupinách, hovorí Sandbergová, a je obzvlášť výrazný v prípade pracovníkov vo veku 25 až 54 rokov, kde sa miera zamestnanosti žien v USA zastavila a v súčasnosti je dokonca nižšia ako v Japonsku.

Skutočnosť, že ženy majú prevažnú väčšinu vysokoškolských titulov, ale tvoria len niečo vyše desatiny generálnych riaditeľov najväčších amerických spoločností, nemožno podľa nej vysvetliť nedostatkom ambícií.

Ak by miera zamestnanosti žien v USA dosiahla úroveň ostatných krajín G7, na trhu práce by pribudlo ďalších sedem miliónov žien a hospodárstvo USA by mohlo vzrásť o ďalších 4,2 percenta, tvrdí Sandbergová. Opiera sa o štúdie, ktoré ukazujú, že spoločnosti, v ktorých je vo vrcholovom manažmente aspoň 15 percent žien, dosahujú o 50 percent vyššie zisky ako tie, v ktorých je menej ako 10 percent žien.

„Nie je to len otázka spravodlivosti, je to ekonomická nevyhnutnosť. Ak si má Amerika udržať konkurencieschopnosť, bezpečnosť a pozíciu hospodárskej superveľmoci, musíme naplno rozvinúť potenciál žien,“ uzatvára Sandbergová.

Podľa prieskumu CNBC Women at Work 2025 ženy v USA kladú veľký dôraz na flexibilitu na trhu práce, ale zároveň sa obávajú, že by to mohlo ohroziť ich kariérny postup.

Z viac ako 18 800 opýtaných žien sa 87 percent považuje za ambiciózne, pričom 48 percent sa označilo za „veľmi ambiciózne“. Napriek tomu 40 percent respondentiek vyjadrilo obavy, že využívanie pracovných výhod, ktoré zvyšujú flexibilitu práce – ako napríklad práca na diaľku alebo pružný pracovný čas – by mohlo brániť ich kariérnemu postupu.