Nezvyčajná dohoda, v rámci ktorej výrobcovia čipov Nvidia a Advanced Micro Devices (AMD) zaplatia americkej vláde poplatok za licencie na export do Číny, by sa mohla rozšíriť aj na ďalšie odvetvia, uviedol minister financií Spojených štátov amerických Scott Bessent.
Povedal, že dohoda, ktorá spoločnostiam Nvidia a AMD umožní obnoviť predaj čipov umelej inteligencie nižšej triedy do Číny pod podmienkou, že americkej vláde poskytnú 15 percent podiel z tržieb, by mohla slúžiť ako model pre ostatných.
Príjmy, ktoré rezort zo zmluvy získa, pôjdu na splatenie dlhu, povedal. „Ak by sme dokázali splatiť podstatnú časť dlhu, umožnilo by to diskusie o programe posielania peňazí daňovým poplatníkom,“ vyhlásil.
Na otázku týkajúcu sa správ, že Čína nabáda firmy, aby sa vyhýbali čipom Nvidia H20 pre bezpečnostné riziká, Bessent odpovedal: „Iste, môžeme o tom s Číňanmi diskutovať. Ale tiež mi to hovorí, že sa obávajú, že sa čipy Nvidia stanú v Číne štandardom.“
Trumpova administratíva na jar sprísnila pravidlá pre dodávky polovodičov do Číny. V dôsledku toho Nvidia (líder na trhu s čipmi s umelou inteligenciou), dočasne nebola schopná dodať Číne svoje menej pokrokové čipy H20, ktoré boli špeciálne zjednodušené pre tento trh.
Technológie a umelá inteligencia patria medzi najvýraznejšie oblasti konkurencie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.