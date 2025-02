Americký prezident Donald Trump chce mexické kartely oficiálne označiť za teroristické organizácie, čím by ich zaradil do jednej kategórie s al-Káidou či Islamským štátom (ISIS). Podľa neho predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť USA. Pentagón v tejto súvislosti oznámil, že na americko-mexické hranice vyšle 1 500 aktívnych vojakov.

Oba kroky vyvolali otázky, či označenie kartelov za teroristickú organizáciu otvára Spojeným štátom dvere k možnej jednostrannej vojenskej akcii na mexickej pôde. Experti varujú, že akýkoľvek zásah na území Mexika by mohol mať vážne dôsledky.

Životy v ohrození

D. Trump už v minulosti hovoril o možnom raketovom útoku na mexické drogové laboratóriá. Počas jeho prvého funkčného obdobia bola za zahraničnú teroristickú organizáciu označená napríklad aj Iránska islamská revolučná garda. O menej než rok neskôr počas dronového útoku zahynul jej generál Qasem Solejmání. Trumpova administratíva ospravedlnila tento krok práve zmenou označenia. Americký prezident zatiaľ nevylúčil podobné vojenské akcie v Mexiku.

Špeciálne operácie zamerané na elimináciu šéfov kartelov sú politicky atraktívne, no operatívne veľmi rizikové. Mohli by totiž spôsobiť akési mocenské vákuum, ktoré by medzi frakciami kartelov vyvolalo vojnu o post nového „kápa“. Následkom toho by sa násilie v krajine ešte zhoršilo.

Drogové kartely vyzbrojené americkými zbraňami sa neboja odvetných útokov. Ak by americká armáda naplnila vyhrážky o intervencii v Mexiku, situácia by mohla výrazne eskalovať. Niektoré kartely tvrdia, že disponujú raketometmi Javelin a obrnenými vozidlami. „Určite existuje možnosť, že by došlo aj k leteckým útokom,“ dodal analytik Lucas Webber z organizácie Tech Against Terrorism.

Krížová paľba by mohla ohroziť aj turistov zo Spojených štátov, pre ktorých je Mexiko obľúbenou dovolenkovou destináciou. Vojenské akcie proti kartelom môžu vyvolať vlnu organizovaných útokov na Američanov, a to vrátane útokov na území USA. „Drogové kartely by sa mohli ľahko premeniť na skutočné teroristické organizácie,“ varoval Brian Michael Jenkins, expert na terorizmus z organizácie Rand.

Naštrbené vzťahy

Vyhlásenie úplnej vojny mexickým kartelom by zasiahlo aj mexickú ekonomiku. Obchod s drogami ročne generuje miliardy pesos, ktoré často prenikajú do ekonomiky prostredníctvom prania špinavých peňazí. Kartely navyše patria medzi najväčších zamestnávateľov v krajine. Na príjem z nelegálnej činnosti sa tu spoliehajú tisíce Mexičanov.

Mexiko je jedným z najväčších obchodných partnerov USA. Narušenie vzájomných vzťahov by mohlo ohroziť aj milióny pracovných miest v Spojených štátoch. Okrem toho zohráva Mexiko dôležitú úlohu pri kontrole nelegálnych prechodov na územie Spojených štátov. Ak by krajina v tomto smere ukončila spoluprácu, mohlo by to viesť k nárastu nelegálnej migrácie práve v čase, keď je redukcia migrácie hlavnou prioritou novej administratívy.