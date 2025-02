Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ďalej požaduje zisky zo vzácnych ukrajinských prírodných zdrojov bez toho, aby na oplátku poskytla Kyjevu bezpečnostné záruky, napísal v sobotu 22. februára na svojom webe denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na návrh revidovanej dohody, ktorú sa denníku podarilo získať. Ukrajina revidovaný americký návrh vážne zvažuje, hoci podľa denníka obsahuje rovnaké ustanovenia, ktoré Kyjev predtým jednoznačne odmietol ako nevýhodné. Niektoré požiadavky vyzerajú dokonca ešte tvrdšie ako v predchádzajúcej odmietnutej verzii, uvádza NYT.

Ukrajina ešte na dohodu nepristúpila. Ak by sa tak stalo, znamenalo by to kapituláciu po týždni intenzívneho nátlaku od Donalda Trumpa, poznamenal NYT. Americký prezident chce prístup k ukrajinskému nerastnému bohatstvu ako splátku miliárd dolárov, ktoré Spojené štáty poskytli Kyjevu na vojnu proti Rusku.

Dohoda by však mohla Ukrajinu pripraviť o zdroje, ktoré teraz vynakladá hlavne na vojsko a zbrane a ktoré by mohli pomôcť obnoviť krajinu, až raz boje skončia.

Nový návrh s piatkovým dátumom od Ukrajiny podľa NYT požaduje, aby sa vzdala polovice príjmov zo svojich prírodných zdrojov, vrátane minerálov, plynu a ropy, ako aj príjmov z prístavov a ďalšej infraštruktúry.

Podobná požiadavka obsahovala aj predchádzajúci návrh zo 14. februára. Štyria súčasní a bývalí ukrajinskí predstavitelia a ukrajinský podnikateľ, ktorí si nechali opísať nové požiadavky, potvrdili, že sa návrh nezmenil.

Ukrajina podľa NYT vnímala partnerstvo s USA pri využití svojich cenných prírodných zdrojov ako cestu, ako presvedčiť Trumpa, aby jej poskytol dodatočnú podporu vo vojnovom úsilí a bezpečnostné záruky, ktoré by krajinu ochránili pred agresiou Ruska v budúcnosti, ak by sa podarilo uzavrieť mierovú dohodu. Ale nový návrh opäť neobsahuje ani jedno, píše NYT.

Pripomenul, že Zelenskyj usiloval predovšetkým o bezpečnostné záruky a fakt, že túto podmienku predchádzajúci návrh neobsahoval, ho prinútil k odmietnutiu dohody.

Nový dokument žiada, aby Ukrajina posielala príjmy do fondu, v ktorom budú mať USA stopercentný podiel, a to tak dlho, kým suma nedosiahne 500 miliárd dolárov, čo je suma, ktorú Trump požaduje od bojujúcej krajiny ako splátku za americkú pomoc. Ide o viac ako dvojnásobok predvojnového výkonu ukrajinskej ekonomiky. Ukrajinský prezident už v stredu vyhlásil, že americká požiadavka na 500 miliárd dolárov nie je „seriózny rozhovor“ a on nemôže Ukrajinu predávať. Spojené štáty podľa Zelenského poskytli jeho krajine zbrane za 67 miliárd dolárov a ďalšiu podporu vo výške 31,5 miliardy dolárov. Nie je jasné, či Trump túto sumu žiada len za už poskytnutú americkú pomoc, alebo má zahrnúť aj budúcu podporu.

Podľa revidovaného návrhu by USA mohli časť z ukrajinských príjmov znovu investovať do povojnovej obnovy krajiny, vrátane investícií do rozvoja ťažby z podzemných nálezísk a do infraštruktúry. Nová dohoda by sa mala vzťahovať aj na príjmy z teraz okupovaných území pre prípad, že by sa ich podarilo oslobodiť. Podiel príjmov zo zdrojov v oslobodených oblastiach do fondu patriaceho USA by mal predstavovať 66 percent.

Rusko v súčasnosti okupuje asi pätinu ukrajinského územia, vrátane významnej časti Donbasu, bohatého na prírodné zdroje.

Jednou z mála zmien v novom návrhu je podľa NYT to, že USA vyšli v ústrety ukrajinskej požiadavke a stiahli ustanovenia, podľa ktorých by dohoda mala podliehať jurisdikcii súdu v New Yorku.