Úrokové sadzby najpopulárnejších úverov v Spojených štátoch minulý týždeň klesli najnižšie za desať mesiacov.
Priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie dosiahla 6,56 percenta, čo je najmenej od vlaňajšieho októbra, keď sa nachádzala na úrovni 6,35 percenta.
„Pokles úrokových sadzieb aj solídny ekonomický rast podporujú dopyt po kúpe nehnuteľností,“ povedal hlavný ekonóm hypotekárnej agentúry Freddie Mac Sam Khater. Hoci viacerí potenciálni kupci majú naďalej problémy s dostupnosťou nehnuteľností, nižšie sadzby ich môžu podporiť vstúpiť na trh.