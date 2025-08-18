Nemeckí farmári v roku 2024 zozbierali 46 536 ton chmeľu, čo je o 13 percent viac než v predchádzajúcom roku. V porovnaní s rokom 2022 sa úroda zvýšila až o 35 percent. Odborníci upozorňujú, že väčšia ponuka chmeľu nezníži cenu piva, keďže pivovary čelia rastu ostatných nákladov.

Najväčšia pestovateľská oblasť na svete sa nachádza v regióne Hallertau v Bavorsku. Zber tohtoročnej úrody by sa mal začať koncom augusta. Len jedno percento chmeľu smeruje na výrobu liekov, zvyšok sa používa pri výrobe piva.

