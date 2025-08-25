Talianska banka UniCredit zvýšila svoj podiel v nemeckom konkurentovi Commerzbank na približne 26 percent.

Spoločnosť so sídlom v Miláne zostávajúce finančné nástroje vo „vhodnom čase“ prevedie na akcie, čím by sa jej podiel zvýšil na približne 29 percent.

Talianska banka by bola povinná predložiť oficiálnu ponuku na prevzatie zostávajúcim akcionárom Commerzbank, ak by jej podiel v spoločnosti prekročil 30 percent.

UniCredit začiatkom júla zdvojnásobila svoj priamy podiel aj hlasovacie práva v Commerzbank. Najväčšia talianska finančná inštitúcia je hlavným akcionárom skupiny pred Nemeckom, ktoré naďalej vlastní 12 percent akcií.

KK42 archív Frankfurt nad Mohanom - Na archívnej snímke z 29. januára 2025 logo banky Commerzbank svieti na budove sídla spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom. Talianska banka UniCredit sa stala najväčším akcionárom nemeckej Commerzbank. Vo svojej snahe o prevzatie druhej najväčšej súkromnej banky v Nemecku tak urobila veľký skok. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 29.01.2025, Hessen, Frankfurt/Main: Das Unternehmenslogo leuchtet bei Sonnenuntergang auf der Zentrale der Commerzbank. (zu dpa: «Unicredit grei
