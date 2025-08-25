Talianska banka UniCredit zvýšila svoj podiel v nemeckom konkurentovi Commerzbank na približne 26 percent.
Spoločnosť so sídlom v Miláne zostávajúce finančné nástroje vo „vhodnom čase“ prevedie na akcie, čím by sa jej podiel zvýšil na približne 29 percent.
Talianska banka by bola povinná predložiť oficiálnu ponuku na prevzatie zostávajúcim akcionárom Commerzbank, ak by jej podiel v spoločnosti prekročil 30 percent.
UniCredit začiatkom júla zdvojnásobila svoj priamy podiel aj hlasovacie práva v Commerzbank. Najväčšia talianska finančná inštitúcia je hlavným akcionárom skupiny pred Nemeckom, ktoré naďalej vlastní 12 percent akcií.