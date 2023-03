Od svojho spustenia vlani v novembri si četbot ChatGPT udržuje silnú pozíciu na trhu a umožňuje vznik nového odvetvia odolávajúceho všeobecnému úpadku, ktorý postihol technologické spoločnosti, píše The Economist.

Neprejde vari ani týždeň bez toho, aby niekto nepredstavil „generatívnu“ umelú inteligenciu (UI) založenú na jazykových modeloch – rozsiahlych a komplikovaných algoritmoch, ktoré ChatGPT a ďalším UI podobného druhu dodávajú inteligenciu.

Bude menej politicky korektný

Koncom februára materská spoločnosť Facebooku Meta, predstavila model nazvaný Llama. Šéf spoločností Tesla a Twitter Elon Musk má údajne v úmysle vytvoriť UI, ktorá bude menej politicky korektná ako ChatGPT.

Katalóg spravovaný britským podnikateľom Benom Tossellom sa už rozšíril o nové položky, ako sú okrem iných Isaac Editor (pomáhajúci študentom písať seminárne práce) či Ask Seneca, ktorý odpovedá na otázky založené na diele stoického filozofa Senecu.

Napriek tomu, že v súčasnosti sa hovorí prakticky len o ChatGPT, ktorý má viac ako 100 miliónov užívateľov, databáza B. Tossella naznačuje, že skutočný potenciál generatívnej UI spočíva v mnohých iných službách, ktoré umožňujú jazykové modely.

Všetky modely sú naučené pracovať s obrovským množstvom textu, fotografií, zvukových súborov alebo iných dát, čo im umožňuje spracúvať pokyny v prirodzenom jazyku a odpovedať textom, umením alebo hudbou. Napriek tomu, že tieto systémy nie sú nijakou novinkou, nejaký čas trvalo, kým sa služby zamerané na spotrebiteľa, ako je četbot ChatGPT, dostali do popredia záujmu verejnosti a investorov.

V súčasnosti sa peniaze do tejto oblasti doslova valia, pričom v januári spoločnosť Microsoft oznámila, že investuje desať miliárd dolárov do startupu OpenAI, ktorý stojí za ChatGPT. Už predtým poskytol Microsoft firme OpenAI jednu miliardu dolárov.

Urážal a vyznával lásku

Pete Flint z venture kapitálovej firmy NFX tvrdí, že v súčasnosti je na svete viac ako 500 startupov, ktoré sa zaoberajú generatívnou UI. Týmto spoločnostiam sa doposiaľ podarilo získať vyše 11 miliárd dolárov, pričom OpenAI je vďaka investícii Microsoftu samostatnou kapitolou. Podľa Mika Volpiho zo spoločnosti Index Ventures sa investori do technologických spoločností vrhli na umelú inteligenciu po tom, čo došlo ku krachu kryptomien a Metaverse zíva prázdnotou.

Takže ktoré generatívne UI platformy zarobia veľké peniaze? To zatiaľ zostáva záhadou aj pre investorov. „Nie je jasné, či v generatívnej UI vznikne dlhodobá dynamika typu víťaz berie všetko," napísal nedávno v blogu Martin Casado z venture kapitálovej spoločnosti Andreessen Horowitz.

Dokonca aj náročné základné modely môžu totiž skončiť ako málo výnosná komodita: napriek tomu, že proprietárne modely, ako je GPT-3.5 spoločnosti OpenAI sú zatiaľ na čele, no open-source alternatívy za nimi veľmi nezaostávajú. Generatívna AI navyše stojí na okraji právneho mínového poľa. Modely často robia chyby a môžu vybočiť z kurzu. Chatbot Sydney, ktorý Microsoft vyvíja pre svoj vyhľadávač Bing s využitím technológie OpenAI, urazil niekoľko používateľov a najmenej jednému vyznal lásku (medzičasom sa už polepšil).

Spŕška žalôb

Platformy UI nemusia mať právnu ochranu pred zodpovednosťou, ktorá chráni sociálne médiá. Vlastníci autorských práv na webový obsah, na ktorom pracujú existujúce modely bez požiadania o povolenie alebo zaplatenie kompenzácie, sú rozčúlení. Americká fotobanka Getty Images, ako aj niektorí autori fotografií, už podali žaloby proti art-generátorom, ako je Stable Diffusion. „K týmto záležitostiam pristupujeme so všetkou vážnosťou. Skúmame predložené dokumenty a budeme na ne adekvátne reagovať," uvádza sa vo vyhlásení Stable Diffusion. A OpenAI takisto už začal bagatelizovať spustenie svojho dlhoočakávaného základného modelu GPT-4, ku ktorému by malo dôjsť koncom tohto roku.

To však nemôže utíšiť hlad investorov po generatívnej UI. Pre tých obozretnejších je nateraz najlepšie investovať do výpočtového výkonu, ktorý je na vycvičenie umelej inteligencie potrebný. Cena akcií spoločnosti NVIDIA, ktorá vyrába čipy potrebné pre aplikácie umelej inteligencie, stúpla tento rok o 60 percent. A na svoje si prídu aj zástupcovia cloud computingu či majitelia dátových centier. Bez ohľadu na to, ktorá platforma UI sa presadí, predaj krompáčov a lopát počas zlatej horúčky je vždy ziskový, dodáva The Economist.