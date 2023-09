Ultraspracované potraviny výrazne zvyšujú riziko vzniku vysokého krvného tlaku, ochorení srdca, infarktu a mŕtvice. Vyplynulo to z dvoch štúdií, ktoré by podľa jedného z odborníkov mali byť akýmsi budíčkom pre vlády po celom svete. Informuje o tom denník The Guardian.

Celosvetová spotreba ultraspracovaných výrobkov, akými sú cereálie, proteínové tyčinky, sladené nápoje, hotové jedlá a fastfood, v posledných rokoch výrazne stúpla. V Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch v súčasnosti tvoria viac než polovicu bežnej stravy obyvateľov. U mladšieho či chudobnejšieho obyvateľstva tvoria tieto potraviny až 80 percent stravy.

Výsledky nových štúdií potvrdzujú obavy expertov, že ultraspracované výrobky sú pre zdravie človeka mimoriadne škodlivé.

Výsledky štúdií

Prvá štúdia trvala 15 rokov a zúčastnilo sa jej 10-tisíc žien. Vedci odhalili, že ženy, ktoré konzumovali viac ultraspracovaných potravín, mali o 39 percent vyššiu pravdepodobnosť zvýšeného krvného tlaku. K tomuto záveru dospeli aj po tom, čo zohľadnili vplyv soli, cukru a tuku.

Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko rozvoja vážnych ochorení srdca, ochorení periférnych ciev, vydutia brušnej aorty, ochorení obličiek a vaskulárnej demencie.

Druhá štúdia analyzovala vyše 325-tisíc mužov a žien, pričom odhalila, že ľudia konzumujúci väčšie množstvo ultraspracovaných potravín mali o 24 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnych príhod vrátane infarktu, mŕtvice a angíny. Zvýšenie dennej spotreby týchto potravín o desať percent vedie k šesťpercentnému zvýšeniu rizika vzniku ochorení srdca.

Vedci volajú po zmene

Ultraspracované potraviny sú výrobky, ktoré počas výroby prešli viacerými stupňami priemyselného spracovania. Často obsahujú veľa soli a cukru a môžu obsahovať aditíva a konzervačné látky. Tieto potraviny často neobsahujú vlákninu a živiny, ktoré sa nachádzajú v čerstvých alebo iba minimálne spracovaných potravinách, akými sú jogurt či chlieb.

Podľa Anushriye Pantovej z Univerzity v Sydney konzumujú ženy obvykle viac ultraspracovaných potravín než muži. Či za to môže marketing a propagácia nízkotučných výrobkov mierená najmä na ženy odhalia až ďalšie výskumy.

Doktor Chris van Tulleken, jeden z popredných odborníkov na ultraspracované potraviny a autor bestselleru Ultraspracovaní ľudia, navrhol, aby boli na obaly týchto výrobkov pridávané čierne varovné štítky po vzore Čile a Mexika. Van Tulleken si myslí, že vlády by mali zakročiť proti propagovaniu ultraspracovaných potravín, pričom najväčším problémom sú podľa neho reklamy zamerané na deti.