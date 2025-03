Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil telefonický rozhovor s prezidentom USA Donaldom Trumpom za pozitívny, veľmi podstatný a úprimný. Zároveň vyjadril nádej, že „spolu s Amerikou, s prezidentom Trumpom a pod americkým vedením možno tento rok dosiahnuť trvalý mier“.

Zelenskyj sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za úspešný a produktívny začiatok práce ukrajinských a amerických tímov, ktoré sa 11. marca stretli na rokovaniach v saudskoarabskej Džidde.

Práve táto schôdzka podľa ukrajinskej hlavy štátu výrazne pomohla pri napredovaní smerom k ukončeniu vojny. S Trumpom sa zhodli, že Kyjev a Washington by mali pokračovať v spolupráci na dosiahnutí konca vojny a trvalého mieru.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg