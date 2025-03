Vedenie titánovej bane v srdci Ukrajiny dúfa, že aj napriek napätým vzťahom s USA obe krajiny dokážu uzavrieť dohodu o nerastoch, ktorá by priniesla veľmi potrebné investície. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

„Ukrajina je veľmi bohatá na nerastné suroviny a ak ich neťažíme, jednoducho prichádza o príjmy," povedal Dmytro Golik, riaditeľ bane, ktorá sa nachádza v regióne Žytomyr na severozápade Ukrajiny a obsahuje ilmenit – minerál oxidu titaničitého a železa.

Americký prezident Donald Trump chce podiel na príjmoch z nerastného bohatstva Ukrajiny ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc USA od začiatku ruskej invázie pred viac ako tromi rokmi.

Ukrajina, ktorá má približne 5 percent svetových nerastných zdrojov, je podľa World Mining Data 11. najväčším producentom titánu na svete.

Jej zásoby by mohli obsahovať približne 185 miliónov ton titánu vrátane až 65 miliónov ton v samotnej oblasti Žytomyr, povedal Golik.

Ukrajinsko-americká dohoda o nerastných surovinách mala byť podpísaná v Bielom dome minulý týždeň, ale bola odvolaná po hádke medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v priamom prenose. No už pred zlyhaním vo Washingtone boli rokovania o dohode napäté.

Zelenskyj odmietol viacero verzií a poukázal na riziko uvrhnutia „desiatich generácií Ukrajincov" do dlhov.

Kyjev a Washington sa napokon dohodli na rámcovej dohode o vytvorení spoločného fondu, ktorý by narábal s časťou výnosov z ukrajinskej ťažby nerastných surovín.

V predchádzajúcich dňoch ukrajinskí a americkí predstavitelia signalizovali pripravenosť čoskoro podpísať dohodu, no dátum nebol stanovený a podmienky sa môžu opäť zmeniť.

Golik odmietol špekulovať o tom, čo by mohla dohoda obsahovať, a nevie, či by jej súčasťou bola aj jeho baňa, ktorá má rozlohu 400 hektárov a zamestnáva 350 ľudí. Isté však je, že tento sektor „skutočne potrebuje investície", keďže ukrajinské spoločnosti doň nevkladajú peniaze. Silný zahraničný investor by bol takisto akýmsi „druhom dodatočnej ochrany pre krajinu" a dodatočné daňové príjmy by posilnili armádu, poznamenal.

Hoci baňa nie je priamo terčom ruských útokov, jej fungovanie zasiahli pravidelné výpadky elektriny po útokoch na ukrajinský energetický sektor. Golik dúfa tiež, že investori by mohli mať záujem nielen o export ilmenitu, ale aj o výrobu pigmentov na Ukrajine.

Nie všetci na Ukrajine vnímajú USA pozitívne vzhľadom na Trumpove zblíženie sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho rozhodnutie pozastaviť všetku vojenskú pomoc Ukrajine. Finančné požiadavky USA považovali mnohí za prehnané vzhľadom na to, že krajina je spustošená vojnou.

„Prírodné zdroje sú majetkom ľudí," povedal jeden zo zamestnancov, ktorý v bani pracuje 35 rokov. „Musia patriť Ukrajine," dodal.