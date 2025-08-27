Delegácia Ukrajiny sa v piatok v New Yorku stretne s predstaviteľmi Spojených štátov, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Schôdzka bude súvisieť s pokračujúcou snahou šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine.
Stretnutie podľa Zelenského nadviaže na rokovania vo Švajčiarsku, ktoré sa uskutočnia deň predtým.
Ukrajinský prezident zároveň potvrdil, že novou veľvyslankyňou vo Washingtone bude Oľha Stefanišynová, ktorá pôsobila ako podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu v kabinete bývalého premiéra Denysa Šmyhaľa.