Ukrajina zvýšila dovoz zemného plynu prostredníctvom plynovodu zo SR, odkiaľ začala znovu odoberať surovinu minulý týždeň, vyplýva z údajov slovenského prepravcu komodity Eustream. Podľa premiéra Roberta Fica, ktorý už skôr kritizoval vládu v Kyjeve za ukončenie tranzitu suroviny na Slovensko, prúdi na Ukrajinu ruský plyn.

Dodávky suroviny zo Slovenska na Ukrajinu stúpli na 12,2 milióna kubických metrov, kým v predchádzajúcich dňoch dosahovali okolo sedem miliónov kubických metrov. Na dovoz zo Slovenska využíva Ukrajina záložný plynovod, prostredníctvom ktorého SR v roku 2014 začala spätné dodávky do susednej krajiny ako súčasť vtedajšej európskej reakcie na prerušenie toku plynu z Ruska pre ukrajinských odberateľov.

Fico tvrdí, že Slovensko má právo uvažovať nad metódami, ako zastaviť zahraničné dodávky zemného plynu na Ukrajinu. Potom ale povedal, že by nikdy nesúhlasil, aby krajina posielala svoj plyn východnému susedovi. Za problém označil to, že zahraniční dodávatelia kupujú v Európe ruský plyn a dodávajú ho na Ukrajinu. Kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že Kyjev po vypršaní platnosti príslušnej zmluvy s ruskou stranou ukončil prepravu ruského plynu cez ukrajinské územie. Slovensku to podľa Fica spôsobuje výpadok príjmov z tranzitu ruského plynu. Ten potom ruská plynárenská spoločnosť Gazprom začala dodávať na Slovensko cez Turecko a ďalšie krajiny vrátane Maďarska. Kapacita slovensko-maďarského plynovodného prepojenia je oveľa nižšia ako tranzitného plynovodu z Ukrajiny a ani nedokáže pokryť spotrebu suroviny na Slovensku.

Slovenská spoločnosť SPP má kontrakt s Gazpromom na dodávky plynu do roku 2034. Podľa zmluvy je povinnosťou ruskej strany dopraviť plyn na Slovensko.