Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že Kyjev je pripravený podporiť návrh na „dlhodobé, trvalé a úplné prímerie“ trvajúce najmenej 30 dní.

Komentoval tak vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko od 8. mája na tri dni pozastaví vojenské operácie na Ukrajine.

„Ak chce Rusko mier, musí okamžite zastaviť paľbu,“ vyjadril sa Sybiha a položil otázku, „prečo čakať do 8. mája“.

Na Putinov návrh medzičasom reagoval aj Biely dom. Hovorkyňa Karoline Leavittová pripomenula, že prezident Donald Trump dal jasne najavo, že chce na Ukrajine trvalé, nie dočasné prímerie. Dodala, že americký prezident je čoraz nespokojnejší s Putinom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a domnieva sa, že by si obaja mali sadnúť za rokovací stôl.

