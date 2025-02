Ukrajina diskutovala o dovoze plynu s predstaviteľmi Európskej únie a Slovenska po tom, ako sa ruské útoky na ukrajinskú plynárenskú infraštruktúru zintenzívnili, uviedlo ukrajinské ministerstvo energetiky.

O diverzifikácii trás dodávok plynu sa hovorilo aj na stretnutí ukrajinského ministra energetiky Germana Galuščenka, eurokomisára pre energetiku Dana Jorgensena a slovenskej ministerky hospodárstva Denisy Sakovej v Bruseli.

Európska komisia je pripravená hľadať riešenia, ktoré by boli v súlade s cieľmi REPowerEU. Rokovania by mali pokračovať, aj keď nie je jasné, kedy sa uskutoční ďalšia schôdzka. Eurokomisár Jorgensen by v tejto súvislosti mohol navštíviť Slovensko.