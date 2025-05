Nový nemecký kancelár Friedrich Merz v blízkej budúcnosti nevidí šancu na vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO).

„Ukrajina má ale perspektívu vstupu do Európskej únie,“ doplnil kancelár na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Prípadný vstup do EÚ by sa podľa neho „určite“ uskutočnil skôr než členstvo v Aliancii.

Merz zdôraznil, že rozhodnutie o prípadnom členstve v EÚ či NATO musí zostať výlučne v rukách Kyjeva. „Ukrajina je a musí zostať suverénna pri rozhodovaní o svojom členstve v politických a vojenských alianciách,“ povedal.

Po začiatku ruskej invázie podal Kyjev žiadosť o členstvo v EÚ a vyzval spojencov v NATO, aby krajine poslali pozvánku do Aliancie. NATO sa vlani bez stanovenia časového rámca dohodlo, že Ukrajina sa v budúcnosti stane jeho členom.