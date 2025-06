Sľuby technologických gigantov, že sa rýchlo stanú uhlíkovo neutrálne, strácajú na dôveryhodnosti. Podľa nezávislých výskumníkov totiž v honbe za rozvojom umelej inteligencie (AI) a budovaním dátových centier spotrebúvajú čoraz viac energie, ktorá nie vždy pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Firmy Apple, Google a Meta Platforms vyhlásili, že do roku 2030 prestanú vypúšťať oxid uhličitý (CO2) do atmosféry. Amazon si tento cieľ stanovil na rok 2040. Microsoft sľúbil, že do konca tohto desaťročia dosiahne čistý negatívny stav, teda že bude CO2 z ovzdušia odoberať. Všetky deklarácie boli ale urobené pred rozkvetom AI, ktorý odvetvie transformoval, a podľa nezávislých analytikov teraz začínajú vyzerať ako fantázie, hoci ich firmy ďalej hlasno presadzujú.

"Ciele technologických spoločností pri emisiách skleníkových plynov zrejme stratili svoj význam," povedal Thomas Hay, hlavný autor analýzy vypracovanej organizáciami Carbon Market Watch a Newclimate Institute. "Ak bude spotreba energie naďalej nekontrolovateľne rásť a nebude podliehať adekvátnemu dohľadu, budú tieto méty pravdepodobne nedosiahnuteľné," dodal.

Podrobná analýza zhodnotila celkovú dôveryhodnosť klimatických stratégií spoločností Meta, Amazon a Microsoft ako slabú, u firiem Apple a Microsoft potom ako priemernú. Z hľadiska kvality cieľov na znižovanie emisií dopadli Amazon a Meta ešte horšie, ich plány boli označené za veľmi zlé, u Googlu a Microsoftu potom ako zlé. Jedinou firmou, ktorá si v tomto ohľade viedla lepšie, bol Apple.

Rozširujúca sa uhlíková stopa piatich najväčších technologických gigantov pochádza predovšetkým z prudkého rozvoja umelej inteligencie, ktorej vývoj a prevádzka si vyžadujú obrovské množstvo energie. Spotreba elektriny, a s ňou spojené emisie CO2, sa u niektorých z týchto spoločností za posledné tri alebo štyri roky zdvojnásobila, u iných dokonca strojnásobila, ukázala správa. To isté platí aj pre celý sektor informačných technológií. Pokiaľ by bol krajinou, bol by v objeme emisií skleníkových plynov za rok 2023 na piatom mieste pred Brazíliou.

Spotreba elektriny pre napájanie dátových centier v rokoch 2017 až 2024 rástla v priemere tempom 12 percent ročne, uviedla Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Do roku 2030 sa podľa súčasných odhadov zdvojnásobí. Keby celá táto dodatočná elektrina pochádzala zo slnka a vetra, emisie CO2 by nerástli.

Napriek ambicióznym cieľom na získavanie elektriny z obnoviteľných zdrojov však stále nie je jej väčšina pre dátové centrá uhlíkovo neutrálna. Štúdia upozorňuje, že asi polovica výpočtovej kapacity dátových centier pochádza od subdodávateľov, ktorých emisie sa často nezapočítavajú, podobne ako emisie z výrobného reťazca zariadenia, ktorý tvorí najmenej tretinu uhlíkovej stopy.

Investície do obnoviteľných zdrojov tak zatiaľ nedokázali vykompenzovať rastúcu spotrebu energie v sektore. Podľa autorov navyše nemožno očakávať, že by vlády rozmach umelej inteligencie obmedzili, pretože ho vnímajú ako motor hospodárskeho rastu. Bez regulácie sa preto zásadné zmeny v prístupe firiem nedajú očakávať.

Správa tiež uvádza množstvo spôsobov, ako môže technologický sektor obmedziť svoju uhlíkovú stopu aj pri rýchlom rozvoji AI. Podstatné je zabezpečiť, aby boli dátové centrá napájané obnoviteľnou elektrinou. Výrazne pomôcť by mohlo tiež predlžovanie životnosti zariadení a širšie využívanie recyklovaných súčiastok pri výrobe hardvéru.