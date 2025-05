Vláda schválila návrh na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Zaviesť plánuje aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného pracovníka ako spôsob nadtarifného odmeňovania v závislosti od výkonu a kvality práce.

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov by sa mali od 1. septembra zvýšiť o sedem percent a od 1. januára budúceho roka o ďalších päť percent. Príplatok nad rámec plošného zvyšovania sa má v priemere zvýšiť platy o dve percentá. Riaditelia škôl by mali každý mesiac odmeňovať pracovníka podľa kvality a výkonu, pričom výška prémie by závisela od zaradenia v platovej triede.

Tarify sa majú zvyšovať aj učiteľom vysokých škôl, výskumným a vývojovým zamestnancom – o sedem percent od septembra a o ďalších sedem percent od januára budúceho roka. Prilepšia si aj zamestnanci rezortu školstva. Nepedagogickí pracovníci majú mať novú osobitnú stupnicu platových taríf.

Novela zvýši výdavky verejnej správy. Tento rok stúpnu o viac ako 106 miliónov eur, na budúci rok o 679 miliónov eur.