Okruh ľudí považovaných za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mal na účel poskytovania príspevku na opatrovanie rozšíriť o detských onkologických pacientov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia skupiny poslancov SaS, ktorý Národná rada v utorok posunula do druhého čítania.

Ide o maloletých s onkologickým či hematoonkologickým ochorením alebo zaradených do transplantačného programu, spresnili predkladatelia. Dĺžku odkázanosti na opatrovanie určí posudkový lekár v rozmedzí od mesiaca do roku od ukončenia aktívnej liečby. Tou je podávanie onkologickej alebo hematoonkologickej liečby. Uvedený lekár je viazaný odborným názorom ošetrujúceho lekára danej osoby.

Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť rodičom podporu po ukončení aktívnej onkologickej liečby ich detí počas doby najviac jedného roka, vysvetlili poslanci v dôvodovej správe. Príspevok sa nevypláca, ak sa na pacienta poskytuje materské, rodičovské alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Novela by mala byť účinná od 1. septembra.