Nie všetky prešľapy v potravinárskom priemysle sú rovnaké. Zákazníci niektoré z nich odsudzujú, zatiaľ čo iné sa nepredávajú dostatočne dobre na to, aby ospravedlnili milióny dolárov, ktoré boli vynaložené na ich výskum a vývoj, píše portál americkej televízie CNBC.

Samuel West je kurátorom projektu s názvom ,,Múzeum zlyhania", ktorý prezentuje prostredníctvom putovnej výstavy. Táto výstava sa koná v brooklynskom Industry City od polovice marca až do 9. mája.

Návštevníci múzea si môžu prezrieť rôzne neúspešné produkty - od 3D televízorov až po neslávne známy program ,,MoviePass". No a práve v sekcii venovanej potravinám, nájdete niektoré z najviac zarážajúcich prípadov zlyhania.

West vysvetľuje, že na potravinárskom a nápojovom priemysle si váži evolučný prístup, ktorý je preň príznačný. ,,Testujú množstvo rôznych vecí a sledujú, čo sa uchytí," dodáva.

Podľa Westa neúspechy nie sú v a priori zlé a skúšanie noviniek, ako je napríklad voda s príchuťou hovädzieho mäsa a rýb pre psy a mačky, predstavuje nevyhnutné kroky v inovačnom procese. ,,Ak nebudeme schopní prijať neúspech, tak potom úspech ani nedosiahneme ," hovorí West.

Nasledujúci zoznam predstavuje päť najväčších kulinárskych prepadákov, ktoré nájdete v ,,Múzeu zlyhania".

Kečup EZ Squirt od Heinz

V úsilí o zmenu sa na prelome storočia spoločnosť Heinz rozhodla urobiť zásadný posun a zmodernizovať svoj kečup. Vo výsledku bol kečup sfarbený na fialovú, zelenú a niekoľko ďalších farieb. V reklamách ho propagovali ako nový spôsob, ako deti môžu kresliť na jedlo. Hoci bol tento produkt spočiatku medzi zákazníkmi hitom, jeho výroba bola v roku 2006 ukončená, keďže sa zákazníci vrátili k bežnému červenému kečupu.

Arch Deluxe od Mcdonald's

V polovici 90. rokov sa spoločnosť McDonald's rozhodla rozšíriť svoju ponuku o nový, prémiový produkt a odstrániť prvenstvo Big Macu. Reťazec rýchleho občerstvenia vynaložil údajne 200 miliónov dolárov na vývoj a marketing nového burgra s názvom Arch Deluxe, ktorý sa skladal zo štvrťkilovej hovädzej placky v zemiakovej žemli so slaninou, šalátom, paradajkami, syrom, cibuľou, kečupom a horčicovo-majonézovou omáčkou.

Avšak ľudia si tento nový produkt neobľúbili a franšízantom sa zdalo, že ho bolo ťažké pripraviť. Tieto faktory viedli k tomu, že sa produkt v roku 2000 stiahol z predaja.

Mrazené lasagne značky Colgate

V 80. rokoch minulého storočia sa značka produktov dentálnej hygieny Colgate pokúsila preraziť v potravinárskom priemysle, keď predstavila mrazené lasagne. Zákazníci skonštatovali, že by sa mala venovať skôr svojmu hlavnému produktu - zubnej paste.

Cereálie Kellogg's s príchuťou pomarančového džúsu

Spoločnosť Kellogg's predstavila cereálie v roku 1985 a propagovala najmä ich ,,prírodnú chuť". ,,Keď som to uvidel, okamžite som si pomyslel, že je to odporné," hovorí West. ,,Pomarančový džús a mlieko? To sa jednoducho nedá spojiť." Zákazníci súhlasili a spoločnosť Kellogg's o rok neskôr prestala cereálie vyrábať.

Crystal Pepsi

V roku 1992 sa spoločnosť Pepsi rozhodla, že by spotrebitelia mohli chcieť ochutnať čistú verziu ikonickej limonády bez kofeínu. Vznikla tak Crystal Pepsi, no táto novinka sa nedokázala udržať na trhu ani dva roky a bola stiahnutá z predaja.

V rozhovore bývalý marketingový riaditeľ spoločnosti Pepsi, ktorý s týmto nápadom prišiel, nazval tento neúspech ,,pravdepodobne najlepším nápadom, aký kedy mal, no zároveň najhoršie zrealizovaným“.