Vlastniť slovenský pas nie je v porovnaní s pasmi niektorých ďalších krajín na zahodenie. Jeho držitelia môžu cestovať do 183 krajín sveta bez potreby vybavovať si víza vopred. V rebríčku sily, ktorý zostavuje spoločnosť Henley, sa slovenský pas tento rok umiestnil na deviatej priečke. Ocitol sa tam v spoločnosti chorvátskeho, slovinského a lotyšského pasu.

Napriek tomu existuje viacero krajín, do ktorých sa Slovákom cestuje ťažšie, pretože pred vycestovaním potrebujú získať víza a splniť byrokratické podmienky. Niektoré z týchto krajín sú zároveň lákavými turistickými destináciami. Pozrite si výber TRENDU.

Zdroj: Shutterstock

Austrália

V skupine krajín, do ktorých potrebujú Slováci víza, je Austrália jednou z mainstreamových destinácií. Je to aj preto, že austrálske víza sú pre držiteľov slovenského pasu – s výnimkou administračného poplatku – bezplatné. Spolu s občanmi ďalších krajín EÚ môžu cestovať do Austrálie na základe elektronických víz zvaných eVisitor Visa. Tie oprávňujú zostať v Austrálii celé tri mesiace, pričom platia jeden rok.

Druhý typ víz umožňuje troj-, šesť- alebo dvanásťmesačné pobyty a je preto vhodný aj pre dlhšie návštevy krajiny. Visitor Visa sú na rozdiel od eVisitor Visa spoplatnené 145 austrálskymi dolármi, čo je zhruba 80 eur, a spájajú sa s nimi prísnejšie byrokratické podmienky.

Do Austrálie sa oplatí cestovať najmä za prírodnými krásami, dažďovými pralesmi, tropickými ostrovmi či plážami Zlatého pobrežia. Lákadlami sú aj mestá na čele so Sydney či Melbourne a skala Uluru.