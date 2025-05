Keď OpenAI na konci roku 2022 uviedla ChatGPT, mnohí to prirovnali k „iPhone momentu“ – teda prelomovému bodu, a to v oblasti umelej inteligencie.

Tento týždeň urobila spoločnosť ďalší logický krok týmto smerom – najala tvorcu samotného iPhonu ako súčasť akvizície pri odkupe jeho firmy v hodnote 6,5 miliardy dolárov. Táto dohoda má potenciál zmeniť spôsob, akým ľudia interagujú s technológiou umelej inteligencie.

OpenAI oznámila, že získala startup LoveFrom, ktorý založil bývalý hlavný dizajnér Apple Jony Ive. Ten a jeho tím sa teraz pripoja k spoločnosti OpenAI a budú viesť kreatívne a dizajnérske práce, vrátane vývoja AI zariadení. Tým vznikne úplne nová biznisová línia pre túto už teraz dominantnú AI spoločnosť.

Ide o najväčšiu akvizíciu v histórii súkromnej spoločnosti OpenAI, ktorú investori nedávno ohodnotili na tristo miliárd dolárov. Prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo firma kúpila nástroj na AI-kódovanie Windsurfer za tri miliardy dolárov.

Zatiaľ spoločnosť nepredstavila, aké produkty spoločnosť LoveFrom aktuálne vyvíja. Čoraz jasnejšie však je, že rozhranie univerzálneho osobného AI asistenta už nebude viazané na telefón alebo laptop.

Môže zrejme ísť o nejaké nositeľné zariadenie a práve J. Ive, ako architekt dizajnu iPhonu, je ideálnou osobou, ktorá by mohla takéto zariadenie navrhnúť.

„Produkty, ktoré dnes používame na pripojenie k novým technológiám, sú desaťročia staré. Je teda úplne logické uvažovať o niečom, čo tieto zastarané produkty presiahne,“ povedal Ive vo videu, ktoré OpenAI zverejnila k akvizícii.

Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman dúfa, že sa mu podarí zopakovať úspech iPhonu v novej ére. Trh s novým AI zariadením by mohol byť rovnako veľký ako trh so smartfónmi. Aj keď konkurencia bude silná – rovnako ako pri smartfónoch – Altmanova drahá stávka by sa mohla oplatiť.

Od uvedenia iPhonu v roku 2007 tržby a trhová hodnota Apple explodovali a dnes firma presahuje hodnotu tri bilióny dolárov.

Altman uviedol, že bol prototypom zariadenia Iveho firmy nadšený, no neprezradil žiadne detaily. „Mal som možnosť ho reálne používať a myslím si, že je to najúžasnejšia vec, akú svet kedy videl,“ povedal.

Samozrejme, akvizícia – ktorú by podľa Wall Street Journal mali uzavrieť v lete po schválení regulačnými orgánmi – so sebou nesie aj značné riziká. Nový produkt totiž nemusí uspieť. OpenAI pritom rýchlo míňa peniaze v súboji s technologickými gigantmi ako Alphabet (Google) či Meta (Facebook).

Spolupráca Ive a OpenAI nie je prvým pokusom o novú hardvérovú platformu pre éru umelej inteligencie. Meta už uviedla AI-okuliare Ray-Ban, ktoré sú medzi používateľmi populárne, a Google tento týždeň oznámil partnerstvo s Warby Parkerom na vývoj vlastných smart okuliarov.

Ako signál dôvery investorov v novú spoluprácu s OpenAI, akcie Apple po zverejnení tejto správy klesli o viac než dva a pol percenta.