Letné prázdniny lákajú mnohé rodiny na turistiku v slovenských horách, ktorá si vyžaduje zodpovedný prístup a dôkladnú prípravu. Poisťovňa Generali upozorňuje, že aj bežné zásahy Horskej záchrannej služby môžu stáť stovky eur.

„Minulú sezónu sme riešili prípad klientky, ktorá uviazla na ferratovej ceste v traverze. Prepadla ju náhla strata síl a nebola schopná pokračovať ďalej. Preto na miesto privolala horských záchranárov, ktorí ju bezpečne zniesli do doliny,“ opisuje Adriana Körösiová z Generali. Náklady na zásah dosiahli 380 eur, no pomohlo jej to vykryť horské poistenie.

Poisťovňa odporúča pred každou túrou nielen skontrolovať počasie a výbavu, ale aj zvážiť svoje fyzické schopnosti a nezabudnúť na poistenie. „Mnohí si myslia, že ak budú opatrní, nič sa im nestane. Takýto prístup je však riskantný. Aj pri drobnom zakopnutí, strate orientácie alebo vyčerpaní môže byť potrebná pomoc záchranárov,“ upozorňuje Generali.

Moderné technológie, ako bezplatná aplikácia Horskej záchrannej služby, výrazne uľahčujú prácu záchranárov. Vlani prijala služba cez aplikáciu 383 tiesňových volaní, ďalších 668 prípadov riešil portál NG-SOS. Turisti využívajú aj Knihu vychádzok a túr a funkciu Anjel strážny, ktorú mesačne aktivuje v priemere 111 turistov.

„Ak sa ocitnete v ťažkostiach a máte aktivovanú funkciu Anjel strážny, vaši blízki alebo záchranári budú vedieť ihneď určiť vašu polohu podľa posledných troch známych lokalít a poslať k vám adekvátnu pomoc,“ vysvetľuje vývojár aplikácie.