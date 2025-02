Cestovatelia z celého sveta sa cítia v Európe cenovo znevýhodnení. Najviac sa to prejavuje medzi Američanmi, ktorých krajiny dosiaľ rady vítali, keďže dokázali naplno otvoriť peňaženku. Podiel turistov z USA plánujúcich dovolenku v Európe klesol zo 45 percent v roku 2024 na 37 percent v aktuálnom roku, čo je najnižšia úroveň od roku 2021.

Podľa správy Európskej cestovnej komisie (ETC), vypracovanej v spolupráci so spoločnosťou Eurail, sa Európa rýchlo prepadáva na zozname priorít amerických dovolenkárov. Hlavným faktorom poklesu záujmu sú vysoké náklady. Európske destinácie môžu počas leta očakávať minimálne o pol milióna menej návštevníkov z USA. „Pokles záujmu amerických turistov o Európu odráža širšie ekonomické tlaky, politickú neistotu a meniace sa spotrebiteľské preferencie,“ uviedol generálny riaditeľ ETC Eduardo Santander pre Bloomberg.

Problémom nie sú len Američania

Obavy z vysokých cien nevyjadrujú len americkí turisti. Takmer polovica všetkých respondentov, bez ohľadu na krajinu pôvodu, uviedla náklady na cestovanie ako hlavný problém. Napriek tomu, že väčšina plánuje v roku 2025 aspoň jednu diaľkovú cestu, len 44 percent z nich má v úmysle navštíviť Európu – oproti 49 percentám v roku 2024.

Hmatateľne sa to už ukazuje v prípade Chorvátska, kde guvernér národnej banky Boris Vujčić varoval, že ceny v chorvátskom turizme vzrástli za posledné tri až štyri roky približne o 50 percent. Tento nárast je podstatne vyšší ako 20-percentné zdraženie v konkurenčných stredomorských destináciách, ako sú Taliansko, Francúzsko, Grécko, Španielsko a Malta.

Turistický sektor Chorvátska tak môže výrazne utrpieť v dôsledku zvyšovania cien. „Už sme si všimli, že v posledných dvoch rokoch sme začali strácať podiel na trhu. Musíme byť opatrní, ak chceme zostať cenovo konkurencieschopní a ponúkať služby za ceny, ktoré sú hostia ochotní akceptovať,“ uviedol B. Vujčić. Turizmus je pre Chorvátsko najväčším sektorom a tvorí približne 20 percent HDP.

Ďalšie kľúčové prognózy pre turistickú sezónu 2025 • Pokles zimného cestovania: V prvom štvrťroku 2025 plánuje návštevu Európy len 18 percent amerických turistov, čo je výrazný prepad oproti 28 percentám v roku 2024 a najnižšia hodnota od začiatku sledovania v roku 2015. Hlavným dôvodom je ekonomická neistota spojená s príchodom novej Trumpovej administratívy, ktorá vedie amerických spotrebiteľov k opatrnosti. • Spomalenie globálneho cestovania: Počet cestujúcich plánujúcich diaľkové cesty klesol zo 43 percent v roku 2024 na 36 percent v roku 2025. Z Európy relatívne ťažia Škandinávia, Rakúsko a Taliansko, kde sa zvýšil záujem o zimné lyžiarske pobyty. • Masová turistika stále dominuje: Hoci preplnené turistické lokality v roku 2024 viedli k protestom v Benátkach, Barcelone či na Kanárskych ostrovoch, len päť percent respondentov uviedlo, že by kvôli tomu menili plány. Až 61 percent turistov stále uprednostňuje veľké európske metropoly a ikonické pamiatky pred menej známymi lokalitami. • Američania menej míňajú: Len 33 percent amerických turistov plánuje minúť viac ako 200 eur denne, zatiaľ čo u Brazílčanov je to 40 percent. Čínski turisti, ktorí boli pred pandémiou známi vysokými výdavkami, výrazne znížili rozpočty – len 29 percent z nich plánuje veľké výdavky, oproti 78 percentám v roku 2024. • Kratšie pobyty sú na vzostupe: Rastie popularita krátkych ciest do siedmich dní, zatiaľ čo dlhodobé pobyty na 15 až 21 dní zaznamenali pokles o päť percentných bodov. Obmedzený počet dní platenej dovolenky je teraz druhou najčastejšie uvádzanou prekážkou pri plánovaní diaľkových ciest – hneď po vysokých nákladoch.

Vyzerá to na prelomový rok

Aj v najoptimistickejšom scenári dáta ETC naznačujú, že rok 2025 bude prelomový pre cestovný ruch – nielen v Európe, ale aj celosvetovo. Ešte vlani bol pritom cestovný ruch motorom globálnej ekonomiky a Svetová rada pre cestovný ruch a turizmus (WTTC) mu pripísala rekordných viac než 11 biliónov dolárov. Každý desiaty dolár minutý vo svete putoval vlani na cestovanie, keďže dopyt po hoteloch, výletných plavbách a letoch prudko rástol.

„Napriek obavám z globálnej recesie a vysokej inflácie vidíme, že cestovný ruch je opäť skutočným ekonomickým ťahúňom,“ uviedla vtedy generálna riaditeľka WTTC Julia Simpson podľa Reuters. Najväčší podiel na raste mali cestovatelia z USA, Číny a Nemecka.

Cestovný ruch bol pred pandémiou jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov. Deväť po sebe idúcich rokov až do roku 2019 rástol globálny turistický sektor rýchlejšie ako svetová ekonomika. Podľa portálu statista.com prispeje v nasledujúcich piatich rokoch k svetovej pridanej hodnote 3,6 percentami – viac než sektory informačných technológií a finančných služieb.