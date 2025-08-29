Turecko kompletne prerušilo obchodné vzťahy s Izraelom a zároveň uzavrelo svoj vzdušný priestor pre izraelské lietadlá. Uviedol to v piatok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan s tým, že Ankara tak reaguje na pokračujúcu vojnu Izraela v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra DPA.
Turecko už skôr obmedzilo obchodné vzťahy s Izraelom a oznámilo, že od mája minulého roka sa nezrealizoval žiadny obchod. Na porovnanie, v roku 2023 predstavoval podľa údajov tureckého štatistického úradu obchod Turecka s Izraelom hodnotu 7 miliárd dolárov.
„Obchod s Izraelom sme kompletne zastavili. Uzatvorili sme naše prístavy izraelským plavidlám a ani našim lodiam neumožňujeme plavbu do izraelských prístavov,“ povedal Fidan na zasadnutí parlamentu ku konfliktu v Gaze. Zároveň dodal, že Turecko už nebude umožňovať ani vstup do tureckých prístavov kontajnerovým lodiam prepravujúcim zbrane a strelivo do Izraela. Turecko je podľa neho prvou krajinou, ktorá „úplne prerušila obchodné vzťahy s Izraelom“, pričom tieto kroky sú súčasťou väčšieho balíka diplomatických, právnych a obchodných opatrení v reakcii na konflikt v Gaze.