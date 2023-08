Americký odevný reťazec Gap sa v druhom kvartáli vrátil k zisku, v oblasti tržieb však pokračuje v poklese. Pod nepriaznivé výsledky v tržbách sa pritom podpísali všetky značky spoločnosti. Informovali o tom agentúra Reuters a portály JustStyle a RTTNews.

Obchodná sieť uviedla, že za druhý štvrťrok 2023/2024, ktorý sa skončil koncom júla, dosiahla čistý zisk 117 miliónov dolárov, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala stratu na úrovni 49 miliónov dolárov.

Čisté tržby však klesli. Dosiahli 3,5 miliardy dolárov, čo oproti druhému štvrťroku 2022 predstavuje pokles o osem percent. Výrazne ich ovplyvnili nepriaznivé kurzové vplyvy a predaj čínskej divízie Gap China.

„Tohtoročný pokles tržieb je omnoho výraznejší než v predchádzajúcom štvrťroku, ako aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Oproti 2. kvartálu pred dvomi rokmi dosiahol pokles dokonca 15,7 percenta. Aj keď je pravda, že trh s odevmi je v súčasnosti zložitý, výsledky firmy Gap sú omnoho horšie, než predstavuje priemer, a znamená to prudké zníženie jej trhového podielu,“ povedal analytik Neil Saunders zo spoločnosti GlobalData s tým, že nanešťastie pre Gap sú momentálne v zostupnom kurze všetky jeho značky.

Celkové tržby odevného reťazca do veľkej miery ovplyvnil klesajúci dopyt doteraz stabilných amerických zákazníkov značky Old Navy. Inflácia však ich pozornosť presunula na iné produkty, než je oblečenie. Tržby pri značke Old Navy v USA tak klesli o 5,5 percenta.

Pokles tržieb na americkom trhu zaznamenala aj rovnomenná značka Gap, konkrétne o 4,1 percenta. O niečo viac sa darilo značke Athleta, kde pokles tržieb dosiahol 2,4 percenta. Naopak, najhoršie dopadla značka Banana Republic s poklesom tržieb o 9,8 percenta.