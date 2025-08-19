Čínska spoločnosť Xiaomi oznámila za druhý štvrťrok 2025 výrazný rast tržieb aj zisku vďaka silným objednávkam na nové elektrické SUV YU7.

Tržby sa za tri mesiace do konca júna zvýšili o 30,5 percenta na 116 miliárd jüanov, približne 13,84 miliardy eur, čím prekonali odhad analytikov na úrovni 114,7 miliardy jüanov.

Upravený čistý zisk vzrástol medziročne o 75,4 percenta na 10,8 miliardy jüanov, pričom trhové očakávania boli 10,1 miliardy jüanov. Spoločnosť je známa výrobou smartfónov, domácich spotrebičov aj elektromobilov a potvrdila silný vstup na trh s elektrickými autami.

