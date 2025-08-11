Rakúska ekonomika naďalej nevykazuje známky trvalého oživenia. Vo výrobnom odvetví pokračuje recesia, zatiaľ čo dynamický rast evidujú iba verejné služby, oznámil Rakúsky ekonomický inštitút (WIFO) v aktualizovanej správe o stave hospodárstva.

Hoci sa podnikateľská nálada mierne zlepšila, v ekonomike celkovo prevláda pesimizmus. Kombinácia viacerých hospodárskych opatrení viedla od začiatku roka k približne tretinovému nárastu cien elektriny, čo spolu s tradične silnejším rastom cien služieb vyhnalo infláciu vyššie, než je priemer eurozóny.

Situáciu na trhu práce charakterizuje stúpajúca nezamestnanosť, zatiaľ čo počet voľných miest aj zamestnancov v súkromnom sektore klesá. Naopak, pozitívny vplyv má rast zamestnanosti v dôsledku postupného zvyšovania veku odchodu žien do dôchodku. Vývoj na trhu práce vo vyššej vekovej skupine je dôležitým stabilizačným faktorom v celkovo slabom hospodárskom prostredí.

Nová rakúska vláda zložila v pondelok prísahu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena. Viac ako päť mesiacov po voľbách prevzal post spolkového kancelára Christian Stocker, ktorého ľudovci (ÖVP) vytvorili koalíciu so sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálmi zo strany NEOS.
