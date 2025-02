Ak spoločnosť Tesla postaví továreň v Indii, aby sa vyhla miestnym clám, bude to voči Spojeným štátom „neférové,“ vyhlásil americký prezident Donald Trump.

Šéf Bieleho domu počas návštevy indického premiéra Naréndru Módího vo Washingtone vytkol najľudnatejšej krajine sveta vysoké clá na automobily. Súhlasil ale s tým, že s indickým partnerom sa budú spoločne snažiť o vyriešenie sporu a skoré uzavretie obchodnej dohody. Šéf Tesly, spojenec amerického prezidenta Elon Musk dlhodobo kritizuje Indiu za stopercentné dovozné clá na elektromobily, ktoré chránia miestnych výrobcov, ako je napríklad Tata Motors.

India je tretím najväčším automobilovým trhom na svete a elektromobily sa tam zatiaľ rozširujú iba pomaly. Pre Muska je takmer nemožné predávať tam autá, povedal Trump.

Indická vláda pred časom predstavila novú politiku v oblasti elektrických vozidiel, ktorá znižuje dovozné tarify až na 15 percent pod podmienkou, že ich výrobca investuje v krajine aspoň 500 miliónov dolárov a postaví továreň.

Tesla v Indii určila lokality pre dva showroomy v Naí Dillí a Bombaji a zverejnila inzeráty na 13 pozícií na strednej riadiacej úrovni. V súčasnosti v krajine nevyrába žiadne vozidlá.

Bolo by to v poriadku, no nespravodlivé a neférové a voči USA, ak by sa Musk rozhodol postaviť továreň v Indii, zdôraznil Trump.