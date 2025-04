Predstavitelia EÚ očakávajú, že americké clá zasiahnu vývoz z Únie s objemom približne 380 miliárd eur. Odhady hovoria, že bude zasiahnutých 70 percent únijného exportu do Spojených štátov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v reakcii na oznámenie prezidenta Donalda Trumpa rozhodla zvolať aj do Bruselu dva strategické dialógy, kde chce s kľúčovými hráčmi diskutovať o ďalšom postupe. Na jednom z nich by si mala vypočuť od zástupcov oceliarskeho a automobilového priemyslu, aké budú mať tarify dopady na ich spoločnosti. Na ďalšom sa schádza so zástupcami farmaceutického priemyslu.

Americký prezident oznámil už 12-teho marca tarify na hliník a oceľ, dnes potom USA začínajú vyberať 25-percentné clo na dovoz automobilov. Najneskôr od tretieho mája aj na automobilové diely. Oznámil aj ďalší rozsiahly balík taríf, ktoré označuje ako recipročné. Minimálna sadzba je desať percent, pre dovoz z EÚ 20 percent.

Reakcia Únie na prvé oznámené 25-percentné clá na oceľ a hliník by mala prísť ako prvá. Hlasovanie o protiopatreniach sa vo výbore, kde zasadajú zástupcovia členských štátov EÚ, uskutoční deviateho apríla. Následne by opatrenia mali nadobudnúť účinnosť 15-teho apríla. Reakciu Únie na ďalšie ohlásené tarify príde až o niečo neskôr, pretože teraz ešte len prebiehajú analýzy vplyvu takzvaných recipročných ciel, ktoré oznámil Biely dom.

Podľa odhadov Spojené štáty vyberú na clách z európskeho dovozu 81 miliárd eur, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo sedem miliárd. Podľa niektorých únijných činiteľov by sa mala dvadsaťsedmička vo svojej reakcii zamerať aj na služby, kde existuje nepomer vo vzťahu medzi EÚ a USA a zdaniť najmä amerických technologických gigantov. Postup podporili napríklad aj niektorí českí europoslanci. Unijní predstavitelia to nevylučujú, nechcú ale predbiehať a všetko teraz konzultujú práve s členskými štátmi.