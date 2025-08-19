Čínski predstavitelia sa čoraz viac snažia posilniť vzťahy s rozvíjajúcimi sa krajinami takzvaného globálneho Juhu, znížiť obchodné bariéry a podpísať nové obchodné dohody.

Podľa výskumu spoločnosti S&P Global colná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa urýchľuje obchodný a investičný tlak Pekingu na rozvojové krajiny, čo vytvára potenciálny nový obchodný poriadok, v ktorom dominujú čínske firmy.

Vývoz tovaru z Číny do krajín juhovýchodnej Ázie, Latinskej Ameriky a Blízkeho východu sa za desať rokov zdvojnásobil, zatiaľ čo export do USA vzrástol o 28 percent a do západnej Európy o 58 percent.

Clami spôsobený tlak prichádza v čase, keď čínske firmy hľadajú nové trhy v zahraničí, pretože druhá najväčšia svetová ekonomika spomaľuje a spoločnosti sa snažia vytvoriť nové výrobné centrá.

Ekonomické údaje už ukázali „bolesť“, ktorú americké tarify spôsobili čínskej ekonomike. Aktivita v tamojších továrňach rástla najpomalším tempom od novembra a investície do nehnuteľností a infraštruktúry klesli.

Čínsky vývoz do USA v júli klesol už štvrtý mesiac po sebe, hoci dodávky do Afriky a juhovýchodnej Ázie pokles vykompenzovali.

Obchod Číny s dvadsiatkou jej najväčších „južných“ partnerov tvorí v priemere 20 percent hrubého domáceho produktu týchto krajín. Peking ale čelí aj určitému tlaku, vrátane narastajúceho odporu pracovníkov a priemyselných skupín proti lacnému dovozu, ktorý narúša lokálnu výrobu.

„Napriek rizikám bude vysoká neistota v súvislosti s americkými clami a spomalenie domácej ekonomiky motivovať čínske firmy, aby sa uberali smerom na globálny Juh,“ uviedli ekonómovia S&P.

Na snímke kontajnery čakajú v prístave v Šanghaji 14. mája 2025. Čína a USA začali od stredy uplatňovať dočasné zníženie vzájomných ciel. Prímerie v ich obchodnej vojne, ktorá otriasla svetovými trhmi a dodávateľskými reťazcami, potrvá 90 dní, počas ktorých budú obe strany hľadať riešenie svojho sporu.
