Čínski predstavitelia sa čoraz viac snažia posilniť vzťahy s rozvíjajúcimi sa krajinami takzvaného globálneho Juhu, znížiť obchodné bariéry a podpísať nové obchodné dohody.
Podľa výskumu spoločnosti S&P Global colná vojna amerického prezidenta Donalda Trumpa urýchľuje obchodný a investičný tlak Pekingu na rozvojové krajiny, čo vytvára potenciálny nový obchodný poriadok, v ktorom dominujú čínske firmy.
Vývoz tovaru z Číny do krajín juhovýchodnej Ázie, Latinskej Ameriky a Blízkeho východu sa za desať rokov zdvojnásobil, zatiaľ čo export do USA vzrástol o 28 percent a do západnej Európy o 58 percent.
Clami spôsobený tlak prichádza v čase, keď čínske firmy hľadajú nové trhy v zahraničí, pretože druhá najväčšia svetová ekonomika spomaľuje a spoločnosti sa snažia vytvoriť nové výrobné centrá.
Ekonomické údaje už ukázali „bolesť“, ktorú americké tarify spôsobili čínskej ekonomike. Aktivita v tamojších továrňach rástla najpomalším tempom od novembra a investície do nehnuteľností a infraštruktúry klesli.
Čínsky vývoz do USA v júli klesol už štvrtý mesiac po sebe, hoci dodávky do Afriky a juhovýchodnej Ázie pokles vykompenzovali.
Obchod Číny s dvadsiatkou jej najväčších „južných“ partnerov tvorí v priemere 20 percent hrubého domáceho produktu týchto krajín. Peking ale čelí aj určitému tlaku, vrátane narastajúceho odporu pracovníkov a priemyselných skupín proti lacnému dovozu, ktorý narúša lokálnu výrobu.
„Napriek rizikám bude vysoká neistota v súvislosti s americkými clami a spomalenie domácej ekonomiky motivovať čínske firmy, aby sa uberali smerom na globálny Juh,“ uviedli ekonómovia S&P.