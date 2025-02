Nemecko je obzvlášť zraniteľné, pokiaľ ide o zavedenie amerických dovozných ciel. Mohli by obmedziť hospodársky rast v ďalších rokoch a ďalej brzdiť ekonomiku, uviedol prezident centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel.

Najväčšia európska ekonomika zápasí s hlbokým poklesom priemyslu. Z veľkej časti k tomu prispeli dotované čínske produkty, ktoré vytláčajú nemecké v čase, keď prudko rastúce ceny energií sťažujú konkurencieschopnosť domácich výrobcov.

„Silná orientácia na export nás robí obzvlášť zraniteľnými,“ povedal Nagel, „ekonomický výkon v roku 2027 môže byť takmer o 1,5 percentuálneho bodu nižší, ako sa predpokladalo“.

Nemecká ekonomika by tento rok mala stúpnuť o 0,2 percenta a v roku 2026 o 0,8 percenta, čo naznačuje, že zásah ciel na úrovni 1,5 percentuálneho bodu by viedol k ďalšiemu poklesu ekonomiky.

„V rozpore s tým, čo tvrdí vláda USA, dôsledky taríf by boli negatívne aj pre Spojené štáty. Strata kúpnej sily a zvýšené náklady na polotovary prevážia akékoľvek konkurenčné výhody pre americký priemysel,“ dodal Nagel.

Na negatívny vplyv ciel na USA upozornil aj šéf talianskej centrálnej banky Fabio Panetta. Ak by do platnosti vstúpili všetky tarify a po nich aj odvetné opatrenia, rast globálnej ekonomiky by klesol o 1,5 percentuálneho bodu a americkej ekonomiky o dva percentuálne body.