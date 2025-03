Švédska automobilka Volvo Cars môže v závislosti od ciel presunúť výrobu niektorých modelov do USA. V súčasnosti je ale jej cieľom dodržať pôvodný plán a exportovať európsky model SUV EX30 do Spojených štátov neskôr počas roka, uviedol generálny riaditeľ Jim Rowan.

Automobilka, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínsky Geely Holding, vlani presunula výrobu elektromobilov EX30 z Číny do Európy, aby sa vyhla clám Európskej únie. Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu ale môže priniesť nové tarify, čo si bude vyžadovať ďalšie úpravy výrobných plánov.

Vývoz áut z Európy do USA zatiaľ podlieha 2,5-percentnému clu, ale to sa pravdepodobne zmení. „Vyzerá to tak, že toto číslo sa zvýši. Ak to bude desať percent v každom smere, dokážeme sa s tým vyrovnať. Ak ale pôjde o 25 percent, bude to z hľadiska zisku oveľa ťažšie,“ povedal Rowan.

Automobilka disponuje továrenskými zariadeniami, ktoré by jej umožnili presunúť väčšiu časť výroby do USA. „Máme veľa možností, musíme sa iba rozhodnúť, ktoré modely a platformy by sme presunuli,“ dodal Rowan.