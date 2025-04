Hrozba transatlantickej obchodnej vojny podnecuje nádeje na pozitívny vývoj v Európe. Napriek dlhoročnému odporu Francúzska by Európska únia mohla definitívne schváliť obchodnú dohodu s latinskoamerickým združením Mercosur.

EÚ pre naštrbené obchodné vzťahy s USA a hroziace ďalšie riziká v súvislosti s clami hľadá príležitosti inde vo svete, aby vykompentovala straty v obchode so Spojenými štátmi v hodnote 1,6 bilióna eur. „Globálna rovnováha sa mení a my, Európania, potrebujeme (nových obchodných partnerov) veľmi rýchlo,“ povedal minulý víkend nastupujúci nemecký kancelár Friedrich Merz.

Dosiahnutie dohody bol zdĺhavý proces, ktorý sa datuje od samitu v brazílskom Riu de Janeiro v roku 1999. Rokovania sa však neskôr zastavili v dôsledku rozdielnych ekonomických priorít, ciel, regulačných noriem a poľnohospodárskej politiky na oboch stranách Atlantiku. Určitá dynamika prišla až po roku 2010, keď sa obe strany zamerali na odstránenie ciel.

Francúzsko zatiaľ túto dohodu odmieta, ale predstavitelia EÚ veria, že dokážu presvedčiť krajiny, ktoré sú proti dohode s Mercosurom, napríklad prostredníctvom finančnej podpory pre farmárov postihnutých rastúcim dovozom.

V Bruseli však rastie pocit, že v súčasnej atmosfére francúzsky odpor nemusí byť neprekonateľný. Dohodu musí schváliť najmenej 15 z 27 členských krajín Európskej únie, aby mohla byť formálne prijatá. Francúzsko dúfalo, že vytvorí blokujúcu menšinu, ale „vzhľadom na kontext to tak pravdepodobne nebude“, povedal predstaviteľ Európskej komisie.

Zatiaľ čo Poľsko naďalej odporuje dohode s Mercosurom, zdá sa, že rakúski predstavitelia, dosiaľ ďalší významní odporcovia, zmenili názor po tom, čo americký prezident Donald Trump uvalil rozsiahle clá. Rakúsky minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer teraz podporuje dohodu. „Potrebujeme ju,“ povedal, aj keď trojstranná rakúska vláda zatiaľ zostáva oficiálne proti.

V prípade dohody s Mercosurom by to EÚ mala ľahšie pri exporte áut, strojov, farmaceutických výrobkov a alkoholických nápojov. Na oplátku by juhoamerické krajiny mohli exportovať mäso, cukor, ryžu a sóju. To však znepokojuje európskych farmárov obávajúcich sa lacnejších tovarov, ktoré ich vytlačia z trhu.

Farmári dlhodobo protestujú proti údajne menej prísnym reguláciám v sektore a viackrát organizovali protesty po celej Európe. Brusel sľúbil, že upokojí všetky členské štáty a preto chce do konca leta predložiť europarlamentu opatrenie na konečné schválenie.