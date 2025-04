Švédsky koncern Volvo Group zruší až 800 pozícií v troch amerických závodoch – vo fabrike Mack Trucks v Macungie (Pensylvánia) a v dvoch prevádzkach Volvo v Dubline (Virgínia) a Hagerstowne (Maryland).

Hovorca spoločnosti uviedol, že na objednávky nákladných vozidiel má naďalej negatívny vplyv neistota v oblasti sadzieb za prepravu, kolísanie dopytu, potenciálne regulačné zmeny a clá, čo si vyžaduje úpravu výroby s cieľom prispôsobiť ju zníženému dopytu.

Neistota z colnej politiky z Bieleho domu brzdí dopyt a Volvo „musí zosúladiť výrobu so zníženými objednávkami,“ potvrdil hovorca. V Severnej Amerike pritom Volvo zamestnáva takmer 20‑tisíc ľudí.

Signál z Washingtonu: Clá na autá možno počkajú

Prezident Donald Trump ešte pred týždňom naznačil, že pozastaví alebo odloží 25‑percentné clá na autá. „Hľadáme niečo, čo automobilkám pomôže,“ vyhlásil v Oválnej pracovni. Argumentuje tým, že výrobcovia presúvajú produkciu dielov z Kanady, Mexika či Európy späť do USA – „potrebujú však čas“.

Investičná banka Wedbush tvrdí, že ak clá zostanú len na hotové vozidlá a nie na diely, bolo by to pre Detroit jasné plus. Fabriky situované v Detroite vyrobili 4,6 milióna áut v USA v roku 2023, t. j. každé štvrté vozidlo z amerických pásov. Iba 25 až 48 percent súčiastok v amerických modeloch áut má americkú značku výroby alebo kanadský pas; zvyšok prichádza cez hranice. Dovoz autodielov do USA stál vlani 87,8 miliárd dolárov. 25-percentné clo by znamenalo takmer 22 miliárd dolárov extra nákladov pre americké fabriky.