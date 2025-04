Americký priemysel skvapalneného zemného plynu (LNG) vyslal varovný signál administratíve prezidenta Donalda Trumpa. Firmy podľa jeho predstaviteľov nedokážu splniť nové pravidlá, ktoré ich nútia využívať americké prepravné lode, a súčasne uvaľujú poplatky na plavidlá postavené v Číne.

Odvetvie kľúčové pre Trumpovu stratégiu „energetickej dominancie“ by mohlo utrpieť škody v hodnote 34 miliárd dolárov ročne. Vyplýva to z listov amerického ropného a plynárenského inštitútu API zaslaných Washingtonu tento týždeň, o ktorých informoval denník Financial Times.

Nové opatrenia majú zvýšiť tlak na Čínu v súvislosti s údajným neférovým obchodovaním a podporiť domácu stavbu lodí. Výrazne ale znepokojujú amerických exportérov, ktorí sa obávajú dramatického zvýšenia nákladov na prepravu. V USA v súčasnosti neexistujú lode schopné prepravovať LNG ani dostatočné kapacity na ich výstavbu pred termínom v roku 2029.

API varuje, že nové pravidlá ohrozujú schopnosť amerických producentov dominovať globálnemu trhu s LNG a podkopávajú americkú energetickú stratégiu. Okrem toho upozorňuje, že budúce administratívy by mohli podobné obchodné nástroje zneužiť na zrušenie exportných licencií.

Odvetvie žiada aj výnimku pre prepravu ropy, benzínu a skvapalneného ropného plynu (LPG), pričom tvrdí, že clá by narušili starostlivo vyvážené dodávateľské reťazce a znížili konkurencieschopnosť amerického priemyslu.

„Chápeme potrebu bojovať proti diskriminačným obchodným praktikám Číny a podporovať americkú stavbu lodí, ale máme vážne obavy z týchto pravidiel,“ uviedol viceprezident API pre korporátnu politiku Aaron Padilla.

Výkonný riaditeľ Center for LNG Charlie Riedl varuje, že opatrenia môžu destabilizovať dlhodobé kontrakty, zvýšiť náklady pre globálnych kupcov a ohroziť pozíciu Ameriky ako lídra v exporte LNG. „Preto sme požiadali, aby úplne vylúčili LNG dopravu a LNG lode spod týchto opatrení,“ povedal.