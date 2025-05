Geopolitické a obchodné napätie v súvislosti s americkými clami predstavuje riziko pre stabilitu globálneho finančného systému a hospodársky rast, uviedol guvernér španielskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky José Luis Escrivá.

Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil obchodným partnerom represívnymi opatreniami. Niektoré z nich na poslednú chvíľu odvolal, čím zmiatol svetových lídrov aj manažérov firiem.

Escrivá označil nepredvídateľnosť Trumpovej politiky – od obchodu po širšiu ekonomiku – za jedno z rizík definujúcich globálne prostredie, pretože generuje neistotu a „môže zhoršiť dôveru investorov v ekonomiku USA“.

„Všetky faktory majú rozhodujúci vplyv na vyhliadky globálneho hospodárskeho rastu a predstavujú riziká pre stabilitu medzinárodného finančného systému,“ uviedol Escrivá.

Zvýšenie ciel negatívne ovplyvní svetovú aktivitu, aktivitu Spojených štátov, eurozóny aj Španielska, dodal Escrivá s odvolaním sa na analýzu niekoľkých scenárov.

Ak by sa recipročné tarify pre Európsku úniu a ďalších obchodných partnerov USA, ktoré Washington odložil o 90 dní, zaviedli, priemerné clo, ktoré platí Španielsko pri vývoze do Spojených štátov, by sa zvýšilo z 12 na 18 percent.