Španielsky výrobca plstených klobúkov varoval, že po 40 rokoch dodávok ortodoxným Židom v USA sa môže stať obeťou v obchodnej vojne amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Komunita, ktorá sídli prevažne v New Yorku a New Jersey, ročne nakúpi približne 30 000 klobúkov zo 140-ročnej továrne Fernández y Roche Industrias Sombrereras Españolas v Seville. V máji sa na tieto produkty začalo uplatňovať plošné clo vo výške desať percent na dovoz do USA, povedal agentúre Reuters generálny riaditeľ továrne Abraham Mazuecos.

Trump, ktorý opakovane kritizoval Európsku úniu za jej prebytok v obchode s USA a označil ho za nespravodlivý, odporučil minulý týždeň zaviesť ďalšie clo, až vo výške 50 percent, na tovar z európskeho bloku. Nakoniec však v nedeľu (25.5.) súhlasil s jeho odkladom do 9. júla, aby umožnil rokovania medzi Bruselom a Washingtonom.

Navrhované zvýšenie ciel by bolo pre továreň na ručne vyrábané klobúky „dramatické“, pretože si nemôže dovoliť znášať všetky náklady spojené s novými poplatkami a nepreniesť ich na svojich dlhodobých klientov v USA. „Naše marže sú nízke, takže očakávame pokles dopytu,“ povedal Mazuecos agentúre Reuters.

Španielske klobúky tvoria pätinu všetkých čiernych plstených klobúkov, ktoré kupuje ortodoxná židovská komunita v USA. Ďalšie sa dovážajú aj z Talianska a Číny, povedal Mazuecos. Dodal, že čierny plstený klobúk, ktorý ortodoxní židovskí muži nosia denne od 13 rokov, sa zvyčajne vymieňa každé tri roky.

Podľa Mazuecosa americkí zákazníci by si mohli postupne kupovať menej klobúkov zo zahraničia a hľadať amerických výrobcov s nižšími cenami. „V Spojených štátoch existujú továrne na klobúky, ale tie sa špecializujú najmä na kovbojské klobúky,“ dodal.