Americký prezident Donald Trump oznámil, že zrejme podpíše výkonné nariadenie, ktorým zavedie recipročne clá na všetky krajiny uvaľujúce clá na dovoz z USA. Opatrenia budú zohľadňovať úroveň poplatkov, ktoré ostatné štáty uplatňujú na americký import.

„Možno to urobím neskôr, alebo to možno urobím zajtra ráno, ale recipročne clá podpíšeme,“ povedal D. Trump a dodal, že „toto slovo teraz budete často počuť. Recipročne. Keď na nás uvalia clá, uvalíme ich naspäť.“

Donald Trump by tak splnil svoj dlhodobý sľub uvaliť clá na väčšinu dovážaného tovaru. V minulosti vyhlásil, že sa chce vrátiť do 90. rokov 19. storočia, keď clá na importovaný tovar boli dominantným zdrojom vládnych príjmov. Podľa amerického federálneho úradu Census Bureau dosiahol celkový dovoz do krajiny v minulom roku 4 100 miliárd dolárov.