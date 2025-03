D. Trump v nedeľu na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že jeho výkonný príkaz poveril pracovnú skupinu vytvorením „americkej kryptomenovej rezervy“. Tá by mala obsahovať bitcoin aj menšie digitálne aktíva, ako ethereum, cardano, ripple a solana.

Trh reagoval okamžite. Bitcoin aj altcoiny prudko vystrelili nahor. Potom však prišla realita. Trumpov príkaz bol v skutočnosti oveľa obmedzenejší. Hovoril iba o kryptomenách skonfiškovaných pri vyšetrovaniach. Rezerva by sa mala kumulovať „hromadením“ digitálneho aktíva pochádzajúceho zo skonfiškovaných kryptomien v rámci právnych zásahov. Kryptomenová rezerva sa však bežne chápe ako aktívne nakupovanie digitálnych mien vládou. Dve rozdielne veci.

Po prudkom raste kryptomien v pondelok časť svojich ziskov stratili hneď na ďalší deň. Bitcoin klesol o 7,4 percenta na približne 87-tisíc dolárov, zatiaľ čo ethereum, solana a ripple stratili 12 až 14 percent po tom, ako krátko po Trumpovom oznámení stúpli o viac než 20 percent.

Riskantná stávka

Bitcoin si už vybudoval povesť digitálneho zlata. Jeho ponuka je obmedzená, má širokú adopciu a čoraz viac krajín ho zvažuje ako súčasť rezerv. Naproti tomu menšie kryptomeny ako cardano, či ripple sú úplne iná liga.

Tieto altcoiny sú špekulatívne projekty. Ich hodnota prudko kolíše a často závisí od nálady investorov či technologických zmien. Ripple napríklad vedie dlhoročný spor s americkou komisiou SEC. Solana zas bojuje s výpadkami siete. Takéto aktíva sú pre štátne rezervy nepredvídateľné a ťažko obhájiteľné. A kto na tom zarobí najviac? Trumpov vlastný človek. David Sacks, ktorého D. Trump nominoval ako hlavného poradcu Bieleho domu pre kryptomeny, je dlhoročným investorom do solany a jej veľkým podporovateľom.

David Sacks, Trump’s crypto czar, sold all his crypto except Solana. That’s the only coin he’s still holding, and @DavidSacks sitting on a $1 billion profit. He’s all in on the math, not government BS. If you’re not betting on Solana, you’re fucking up. pic.twitter.com/WmZgkXzlVs — Solana Steve (@Stevenhelfer_) March 3, 2025

Ak by vláda začala skupovať solanu do rezervy, D. Sacks a jemu blízki investori by mohli slušne profitovať. Štátna politika šitá na mieru kamarátom.

Štáty odmietajú investície do bitcoinu

D. Trump potrebuje, aby Kongres financovanie kryptomenovej rezervy schválil. Zatiaľ však neexistujú náznaky, že by mal potrebnú podporu. A nie je to len federálna vláda, kto váha.

Vo februári v štáte Wyoming republikáni drvivou väčšinou odmietli návrh, ktorý by umožnil investovať pol miliardy dolárov do bitcoinu. Proti sa postavil aj hlavný investičný riaditeľ štátneho pokladu. Volatilita bitcoinu je podľa neho „presne ten typ rizika, ktorý v portfóliu nechceme“.

Podobné návrhy tento rok neuspeli ani v Montane, Južnej a Severnej Dakote či Pennsylvánii.

Niektoré krajiny ho už využívajú

Napriek odporu niektorých amerických štátov bitcoin už dnes slúži ako štátna rezerva v iných krajinách. Salvador bol prvou krajinou, ktorá ho zaradila do rezerv v roku 2021.

Prezident Salvadora Nayib Bukele v utorok oznámil, že krajina bude aj naďalej nakupovať bitcoin ako súčasť svojich strategických rezerv. „Toto všetko sa skončí v apríli. Toto všetko sa skončí v júni. Toto všetko sa skončí v decembri. Nie, neskončí sa to,“ vyhlásil N. Bukele na platforme X. „Ak to neprestalo vtedy, keď nás svet ostrakizoval a keď nás väčšina ‘bitcoinerov‘ opustila, neprestane to ani teraz a neprestane to ani v budúcnosti,“ dodal. Podľa údajov Bitcoin Office of El Salvador krajina aktuálne drží 6 101 bitcoinov.

Podobný krok zvažuje Argentína a niektoré africké štáty. Dôvod? Diverzifikácia rezerv a ochrana pred infláciou. Bitcoin má fixnú ponuku 21 miliónov mincí. Na rozdiel od dolára ho centrálna banka nemôže tlačiť podľa potreby. Ak by USA čelili prudkému oslabeniu dolára alebo finančnej kríze, držba bitcoinu by mohla slúžiť ako poistka.

Ak Kongres neodsúhlasí financovanie, Trumpova vláda má len niekoľko možností. Najjednoduchšie by bolo nepredávať skonfiškované bitcoiny získané pri vyšetrovaniach podvodov a hackerov. Ministerstvo spravodlivosti ich doteraz predávalo, no teoreticky by mohlo zadržať časť týchto aktív.

Niektorí analytici naznačujú aj možnosť využitia Fondu na stabilizáciu výmenného kurzu. Ten umožňuje vláde intervenovať na devízových trhoch. Priamy nákup bitcoinu však zákon neumožňuje. Mohlo by ísť o právne sivú zónu, no zatiaľ ide skôr o akademickú debatu než reálnu možnosť.

Bez podpory Kongresu je preto pravdepodobné, že myšlienka kryptomenovej rezervy ostane len na papieri.