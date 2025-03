Mediálna spoločnosť Trump Media & Technology Group (TMTG), ktorú vlastní americký prezident Donald Trump, spolupracuje s kryptomienkovou platformou Crypto.com na spustení série burzovo obchodovaných fondov (ETF) a produktov prostredníctvom svojej značky Trurh.Fi.

ETF budú k dispozícii prostredníctvom maklérskej spoločnosti Foris Capital, ktorá patrí platforme Crypto.com. Zahŕňať budú digitálne aktíva a cenné papiere spoločností z radu odvetví a zamerajú sa najmä na výrobu v Amerike.

Crypto.com fondom poskytne technologické zázemie, úschovu aktív a kryptomien, ako sú bitcoin a cronos. Spustenie fondov je v pláne ešte v tomto roku, záležať bude na dokončení dohody a schválení zo strany regulátorov. Budú dostupné medzinárodne, teda popri Spojených štátoch aj v Európe a v Ázii.

Spoločnosť TMTG oznámila spustenie finančných služieb a technologickú značku Truth.Fi v januári, v čase vysokého záujmu o kryptoaktíva. Správna rada firmy tiež schválila investíciu 250 miliónov dolárov prostredníctvom maklérskej spoločnosti Charles Schwab. Snažia sa totiž diverzifikovať svoje hotovostné zásoby, ktoré na konci minulého roka predstavovali viac ako 700 miliónov dolárov.

Firma uviedla, že ich plánuje umiestniť do rôznych investičných príležitostí, vrátane ETF, samostatne spravovaných účtov a kryptomien. TMTG uviedla, že požiadala o ochrannú známku na šesť investičných produktov, ktoré sledujú bitcoin a americký výrobný a technologický sektor. Patrí medzi ne Truth.Fi Bitcoin Plus ETF, Truth.Fi Made in America ETF a Truth.Fi U.S. Energy Independence ETF.

Fondy ETF investorom ponúkajú najmä rozloženie rizika a väčší záber. Nakupovať môžu akcie, dlhopisy aj komodity, na burze sa s nimi obchoduje ako s akciami.