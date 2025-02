Dovozné clá, ktoré od nástupu do funkcie oznamuje americký prezident Donald Trump, môžu viesť k výraznej ekonomickej neistote. Vplyv na infláciu je však menej jasný, povedal viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. Trump po nástupe do úradu koncom januára rozhodol o zavedení 25-percentných dovozných ciel na susedné štáty Kanadu a Mexiko a desaťpercentných na Čínu. V prípade Kanady a Mexika po dohode platnosť ciel odložil o mesiac, ich hrozba však platí naďalej. Číny sa odklad netýkal. Biely dom tiež avizuje zavedenie 25-percentných ciel na všetok dovoz ocele a hliníka do USA.

Luis de Guindos si myslí, že politika novej americkej administratívy vytvára situáciu obrovskej neistoty s tým, že uplatňovanie ciel povedie k šoku na strane ponuky, čo zásadne ovplyvní rast ekonomiky. Tvrdí, že vplyv na infláciu je teraz menej jasný. Ak totiž ekonomická aktivita klesá, okamžite sa to odráža na zmierňovaní vývoja inflačného napätia.

Viceprezident ECB dodal, že je dôležité vyhnúť sa obchodnej vojne a európania musia byť v reakcii na potenciálne clá opatrní. „Občas sa stane, že prvotné vyhlásenia sa nakoniec nenaplnia. Je preto dôležité, aby sme zaujali rozumný a obozretný prístup,“ ukončil.