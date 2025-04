Americký prezident Donald Trump síce pivo nepije, ale tento týždeň ho zdražil miliónom ľudí. Potichu ho zaradil do zoznamu produktov spojených s hliníkom, na ktoré sa vzťahuje nové 25-percentné dovozné clo do Spojených štátov. Opatrenie, skryté v dodatku k úradnému rozhodnutiu, ktoré je súčasťou širšej obchodnej vojny Bieleho domu, vyvolalo v európskom pivovarníctve zmätok a medzi konzumentmi pobúrenie.

Nejde pritom len o plechovky, informuje Politico. Použitý colný kód – „pivo z jačmenného sladu“ – zrejme pokrýva všetko pivo bez ohľadu na to, v akom obale sa dováža: v plechovkách, fľašiach či sudoch. Pre pivovary je to frustrujúce, najmä preto, že na väčšinu iných potravinárskych produktov z EÚ platí nižšia, 20-percentná sadzba. Pivo sa tak stalo jednou z najviac postihnutých kategórií potravinárskych výrobkov.

Európsky export piva do USA v minulom roku presiahol 1,1 miliardy eur. Medzi najpredávanejšie značky patrili Guinness, Heineken či Stella Artois. Asi pätina exportu smerovala do USA práve v plechovkách. Rovnaký colný kód sa uplatňuje globálne – a teda zasahuje aj hlavných vývozcov ako Mexiko, ktoré pokrýva viac ako 60 percent amerického dovozu piva.

Rozsah nového cla spôsobil, že viaceré spoločnosti zvažujú, či vôbec pokračovať v dodávkach, alebo radšej vyčkať. Belgickí pivovarníci, ktorí fungujú s nízkymi maržami, sa obávajú dlhšieho patu. „Netušíme, ako dlho bude opatrenie platiť, no už teraz spôsobuje škody,“ povedal predseda belgickej pivovarníckej asociácie BEER pre denník Nieuwsblad Raf De Jonghe.

Pivovarnícke spoločnosti v Európe varujú, že zavedenie 25-percentného cla na dovoz piva do USA môže spôsobiť stratu až 100-tisíc pracovných miest a zatvorenie mnohých pivovarov. Zároveň vyzývajú Európsku komisiu, aby ich pred clom ochránila. „Vyzývame komisiu, aby využila všetky diplomatické kanály a či už vyjednávaním alebo odvetnými opatreniami našla spôsob, ako deeskalovať toto clo, ktorého sme sa stali kolaterálnou obeťou,“ uviedla generálna tajomníčka združenia Brewers of Europe Julia Lefermanová pre Financial Times. Európski pivovarníci vyviezli v roku 2024 do USA pivo v hodnote 870 miliónov eur.