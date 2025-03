Donald Trump vyhlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nakoniec uzavrie dohodu o prírodných zdrojoch so Spojenými štátmi. Súčasne ho obvinil, že počas vlády predchodcu Joea Bidena to vyzeralo, akoby „bral dieťaťu sladkosti“, keď sa snažil maximalizovať americkú vojenskú pomoc Ukrajine.

V rozhovore pre Fox News Sunday Morning Futures D. Trump zopakoval tvrdenie, že V. Zelenskyj bol pri ich napätej schôdzke v Bielom dome 28. februára nevďačný. Práve to podľa neho zabrzdilo rokovania o dohode o nerastných surovinách aj o prímerí medzi Ukrajinou a Ruskom. Po silnom tlaku USA na zastavenie bojov sa tento týždeň konajú rokovania medzi americkými a ukrajinskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii.

Na otázku, či očakáva, že V. Zelenskyj nakoniec dohodu podpíše, D. Trump odpovedal: „Áno, myslím si to. Myslím, že sa to stane.“ Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Trumpova administratíva tvrdí, že navrhovaná dohoda o kritických nerastoch predstavuje ekonomický záväzok USA voči bezpečnosti Ukrajiny. Zároveň D. Trump nalieha na V. Zelenského, aby súhlasil s prímerím s Ruskom. Jeho politické kroky vyvolávajú obavy v Európe, kde rastie neistota ohľadom budúcej vojenskej ochrany Ukrajiny.

Na otázku, či by mu neprekážalo, keby Ukrajina prestala existovať ako nezávislá krajina, D. Trump odpovedal: „Možno aj tak neprežije.“ „Ale máme určité slabé miesta v súvislosti s Ruskom,“ dodal. „Viete, na to treba dvoch.“

Po spore v Bielom dome D. Trump pozastavil vojenskú pomoc a spravodajskú podporu Ukrajine, čím sa snaží donútiť V. Zelenského k prímeriu, ktoré by umožnilo rokovania o ukončení ruskej invázie, ktorá vstúpila do štvrtého roka.

V. Zelenskyj naznačil, že by bol otvorený prímeriu, ak by Rusko súhlasilo so zastavením leteckých útokov a námorných operácií. Ide o prvý náznak, že by mohol byť ochotný uvažovať o ukončení bojov.