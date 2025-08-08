Schôdzka prezidentov USA a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimira Putina, je predbežné naplánovaná na koniec budúceho týždňa, uviedol podľa staníc NBC News a Fox News vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu. Miesto stretnutia je podľa neho stále predmetom diskusií, no spomínajú sa Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Maďarsko a taliansky Rím.
Podľa rusých zdrojov Európa nie je vhodným miestom na takéto stretnutie. Predstaviteľ Bieleho domu tiež povedal, že podrobnosti alebo logistika sú stále nejasné a veľmi nestále. Takisto podľa neho nie je jasné, či sa na summite zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
USA a Rusko sa tento týždeň dohodli na usporiadaní stretnutia na úrovni prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Principiálnu dohodu oznámila Moskva vo štvrtok po stredajšom rokovaní osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Kremli. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Agentúra Bloomberg vo štvrtok informovala, že americkí a ruskí predstavitelia sa pred summitom usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.
Putin podľa Bloombergu požaduje kontrolu nad ukrajinským Donbasom a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Chce si ponechať kontrolu aj nad obsadenými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti.
Výmenou by sa v týchto regiónoch zastavila ruská ofenzíva pozdĺž súčasnej frontovej línie. Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda. Biely dom podľa agentúry Reuters správu agentúry Bloomberg označil za špekuláciu. Hovorca Kremľa ani Kyjev sa k správe bezprostredne nevyjadrili.
Zdroj z Bieleho domu podľa stanice Sky News povedal, že Rusi poskytli zoznam požiadaviek na možné prímerie na Ukrajine a Washington sa teraz snaží získať súhlas Ukrajincov a európskych spojencov. Ukrajinci dlhodobo tvrdia, že sa nevzdajú územia, ktoré Rusko nelegálne anektovalo.
Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju päťdesiatdňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia stopercentné clá na obchodných partnerov Moskvy.
Vzhľadom na očakávaný summit lídrov nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.